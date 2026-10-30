Slalom lungo la “131”, buche e avvallamenti tra Sardara e Serrenti 

Avvallamenti, asfalto sgranato e buche: chi percorre la 131 in direzione Cagliari non può ignorare le condizioni di degrado in cui versa la principale arteria stradale della Sardegna nel tratto fra Sardara e Serrenti, nella provincia del Medio Campidano.

Proteste

Non un dettaglio che per evitare di sobbalzare alla guida, automobilisti, motociclisti e autotrasportatori si spostino direttamente (potendo) sulla corsia di sorpasso, a tratti messa meglio. Fortuna vuole che l’Anas abbia in programma investimenti importanti per il rifacimento delle pavimentazioni, ma intanto imprecazioni e slalom tra un dissesto e l’altro per evitare danni ai veicoli sono la norma.

«In effetti, quel tratto della 131 è pieno di avvallamenti che con la pioggia, che ci auguriamo tutti che arrivi presto, potrebbero creare ben altri problemi», conferma il sindaco di Serrenti Pantaleo Talloru. «Peraltro, a Villasanta c’è una zona industriale importante: è interesse di tutti», dice ancora Talloru, «che la viabilità sia garantita in sicurezza lungo il territorio». Il collega di Sanluri, Alberto Urpi, pone invece l’accento su un altro aspetto: «È una strada che faccio ogni giorno perché vivo a Cagliari, e in termini di condizioni dell’asfalto posso dire di aver visto di peggio», premette, «tuttavia, con i lavori in corso mi preoccupo di come lasceranno i cantieri».

Il progetto

Un argomento che potrà essere affrontato al termine di quell’operazione che chi percorre la 131 tra Sardara e Serrenti attende da tempo, e per la quale l’Anas ha in programma investimenti per 15 milioni di euro. «Si tratta di lavori suddivisi in diversi interventi, il primo dei quali, tra il chilometro 35 e il 40, è di imminente avvio per un valore di 1,6 milioni di euro», fa sapere l’azienda. «Entro la fine dell’anno sarà poi avviato un ulteriore intervento, di 5 milioni di euro che riguarderà il tratto tra il chilometro 40 e il 50, sempre in direzione Cagliari», aggiunge l’Anas nello stesso comunicato, in cui viene inoltre annunciato «un ulteriore intervento da 6 milioni di euro, in programma per il 2027», che «riguarda principalmente la carreggiata in direzione Sassari in tratti saltuari tra Serrenti e Sardara, e comprende anche la realizzazione della nuova area di svincolo con la statale 197», mentre «ulteriori 1,8 milioni riguarderanno interventi sulle strade complanari».

Le opere

A ciò si aggiungano le nuove barriere spartitraffico già realizzate tra i chilometri 38 e 43 e le due nuove rotatorie che sorgeranno il prossimo anno in prossimità di Sanluri, lungo l’intersezione tra la 131 e la 197, con tanto di complementari e impianto di illuminazione: l’intervento da 1,2 milioni di euro è stato presentato ufficialmente nella sede di via Biasi a Cagliari ai primi di ottobre, e si inserisce in un programma di miglioramento infrastrutturale della ex Carlo Felice in corrispondenza dell’abitato di Sanluri, che comprende anche la realizzazione di nuove pavimentazioni lungo l’arteria.

I piani dell’Anas per la 131 sono ambiziosi, ma nel frattempo tra Sardara e Serrenti il percorso a ostacoli continua.

RIPRODUZIONE RISERVATA