Eletto il Csm, Ornano resta fuori 

Nuovo Consiglio superiore della magistratura con 10 consiglieri di area progressista e 9 area moderata, più “l'indipendente” Cosimo Ferri. È questo il dato che emerge al termine dello scrutinio in Cassazione con la proclamazione degli eletti, in attesa che il Parlamento decida per i dieci membri laici, sui quali ancora stenta a trovarsi un accordo tra maggioranza e opposizioni. Tra i togati resta fuori per un soffio, e per un’interpretazione controversa della norma sulla parità di genere, la presidente del Tribunale di sorveglianza di Cagliari, Cristina Ornano: alcuni conteggi l’avevano annoverata tra gli eletti, poi la retromarcia. Ma non è escluso che faccia ricorso.

Intanto nel parlamentino di Palazzo Bachelet, organo di autogoverno delle toghe, entrano sei togati di AreaDg, quattro della rete Autogoverno Diffuso-Md - correnti di area progressista - cinque per Unicost, quattro per Magistratura Indipendente, oltre appunto al ritorno dell'ex sottosegretario alla Giustizia Ferri. Sul fronte moderato, e in particolare per Mi, pesano le spaccature interne e le candidature indipendenti: Magistratura Indipendente, rispetto all'ultima consiliatura, perde quattro 'seggi' e fa rumore la non elezione dell'ex segretario dell'Anm, Salvatore Casciaro, che per sei voti non è passato nel collegio di legittimità.

La proclamazione è arrivata venerdì pomeriggio da parte della commissione elettorale centrale al Palazzaccio. AreaDg guida la graduatoria delle correnti grazie all'elezione di Egle Pilla tra i magistrati di legittimità, di Eugenio Albamonte e Gianluca De Leo tra i pubblici ministeri, oltre a Chiara Gallo, Ilaria Casu nei collegi dedicati ai giudicanti e Roberto Arata nel recupero proporzionale. Segue Autogoverno Diffuso con quattro eletti: Giovanni Nardecchia tra i magistrati di legittimità, Roberta Amadeo tra i requirenti e Pier Paolo Lanni e Glauco Zaccardi con il recupero. Per Unicost sono stati eletti Giuliano Caputo tra i requirenti, Valeria Ciampelli, Pietro Indinnimeo, Daniela Monaco Crea e Filippo Di Todaro, quest'ultimo con il proporzionale. Magistratura Indipendente conta invece quattro eletti: Stefano Buccini tra i requirenti e Maria Ilaria Romano, Maria Tiziana Balduini ed Ernesta Occhiuto. Ferri entra da indipendente nel recupero proporzionale.

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