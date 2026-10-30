«Incentivi ai medici, avanti così» 

Una valutazione positiva sul percorso per il reclutamento del personale sanitario, sugli incentivi per le sedi disagiate e sulla gestione delle graduatorie. La esprime la Fp Cisl Sardegna e la Cisl Medici Sardegna.

«Sono provvedimenti attesi, che affrontano problemi reali e danno seguito agli impegni del protocollo sottoscritto il 4 agosto 2025 dalla Regione con Cgil, Cisl e Uil, confermati anche nell'incontro del 19 ottobre scorso con la presidente Alessandra Todde», dichiarano Massimo Cinus (Fp Cisl) e Maura Orrù (Cisl Medici). «Il confronto sta producendo risultati concreti. È importante proseguire su questa strada, dando continuità agli impegni assunti».

Tra le misure previste figurano incentivi mensili lordi di 2.000 euro per i medici e di 1.000 euro per le professioni sanitarie che accettano un incarico nelle sedi disagiate, con un impegno di permanenza di almeno 18 mesi. Sono inoltre previsti possibili contributi per l'alloggio.

«Si tratta di una risposta concreta alle difficoltà di reperimento del personale in alcune strutture del territorio», dice Cinus. «Non possiamo però dimenticare chi in quelle stesse sedi lavora da anni, spesso affrontando carenze di organico e carichi di lavoro particolarmente gravosi. La delibera apre alla possibilità di riconoscere incentivi anche al personale già in servizio: chiediamo che questa previsione trovi presto attuazione».

Prosegue Orrù: «Gli incentivi possono rappresentare uno stimolo ad accettare un incarico, ma non sono sufficienti a garantire la permanenza dei professionisti. Per rendere davvero attrattive le sedi disagiate occorrono condizioni di lavoro adeguate, organici sufficienti, équipe stabili e un'organizzazione capace di tutelare la sicurezza di operatori e pazienti. L'obiettivo deve essere rafforzare complessivamente la presenza dei medici nel sistema sanitario regionale, non limitarsi a spostarli da una struttura all'altra».

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