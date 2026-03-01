VaiOnline
Castiadas.
02 marzo 2026 alle 00:34

Via libera alla rottamazione delle cartelle dell’Imu e della Tari 

Rottamazione delle cartelle a Castiadas per chi ancora non è in regola con il pagamento dei tributi comunali. Il via libera è arrivato lo scorso venerdì dal Consiglio che ha approvato, appunto, il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali.

«Si tratta – ha sottolineato il sindaco Eugenio Murgioni - di una misura straordinaria che consente ai contribuenti di regolarizzare le posizioni Imu e Tari relative alle annualità che vanno dal 2021 al 2025. Si pagherà esclusivamente l’imposta o la tariffa dovuta, con azzeramento totale di sanzioni e interessi e il pagamento delle sole spese di notifica».

Il regolamento disciplina inoltre la questione delle variazioni di rendita catastale notificate nel 2025. Rendite «che producono effetti ai fini Imu – ha aggiunto Murgioni - solo dal primo gennaio 2026 garantendo così certezza del diritto e tutela sia per i contribuenti sia per il Comune». Alla fine «stiamo favorendo – ha concluso il primo cittadino – la regolarizzazione delle posizioni pendenti e, allo stesso tempo, riduciamo i contenziosi. Tutto questo nel rispetto degli equilibri di bilancio». Resta da valutare (tramite gli uffici) se c’è anche la possibilità di compensare i cittadini che in questi giorni hanno pagato le cartelle per intero. (g. a.)

