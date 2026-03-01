«Le esplosioni mentre eravamo a cena: un incubo» 

Attimi di terrore anche per due guspinesi che si trovano da qualche giorno in vacanza a Dubai. Sabato l'esplosione ha colpito la zona del Fairmont The Palm, sulla Palm Jumeirah. Michele Floris, ottico, e suo padre Aldo si trovavano proprio di fronte al luogo dell’esplosione. I due erano a cena al Saint Regis. «Mai sentita un’esplosione così forte. Non è sicuramente il massimo vivere un’esperienza del genere», dicono. Per loro la speranza è che la situazione rientri al più presto e che il volo di rientro, previsto per oggi, sia confermato senza altri problemi. Per ora, hanno completato le procedure di check-in.

Sabato per i due è stata una giornata piuttosto particolare: mai si sarebbero aspettati di vivere così da vicino scene da teatro di una guerra. «Ci trovavamo proprio vicino al Fairmont, dove è caduto il drone. Abbiamo sentito un boato allucinante, come se fosse esploso il luogo in cui eravamo noi». Il tremendo botto ha fatto tremare anche il posto dove si trovavano a cena. «In quel momento eravamo al ristorante, situato all’ultimo piano del Saint Regis e ci siamo diretti subito verso le scale», ricostruisce Michele Floris. Per tutti gli ospiti è stata una forsennata corsa giù per le scale: «Abbiamo percorso circa cinquanta rampe a piedi, scendendo in fretta insieme a tutta la gente che ovviamente era nel panico», raccontano i due giuspinesi. «Nel limite del possibile, possiamo dire che ci è andata bene: se quel drone fosse arrivato al Saint Regis, non so se dal cinquantesimo piano ci saremmo potuti salvare».

Ieri Michele e Aldo Floris si trovavano in nel loro albergo, bloccati a Dubai, con gli occhi perennemente sul telefonino a verificare che il volo di rientro, previsto per questo pomeriggio, rimanesse programmato. Hanno passato la notte in tranquillità, con qualche scoppio: droni intercettati e fatti saltare in aria. «L’hotel non si trova vicino al porto, ma le esplosioni si sentono ugualmente», spiegano.

Fino a ieri sera, il volo di rientro sembrava confermato: “Siamo in costante attesa di informazioni, perché il volo è ancora programmato con Emirates. Ho controllato dall’app e non risulta cancellato. Abbiamo anche provveduto a fare il check-in. Speriamo bene».

