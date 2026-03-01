Guerra in Iran, mezzo mondo si ferma 

L’altra faccia della guerra: cieli chiusi, cinquemila voli cancellati nella più grande interruzione mondiale del traffico aereo, petroliere bloccate oltre lo stretto di Hormuz. Intanto sull’Iran continuano a piovere missili e da Teheran ne partono altri diretti verso Israele e i Paesi del Golfo. Decine di testimonianze di paura dei sardi bloccati a Dubai da dove è tornato con un volo di Stato («pagato il triplo») Guido Crosetto, ministro della Difesa. Mistero sulla sorte di Ahmadinejad.

l alle pagine 2, 3, 4, 5