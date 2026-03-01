Todde-Pd, tavolo a quattro per ricucire 

Comincia la tregua Todde-Pd in nome della campagna per il referendum del 22 e 23 marzo. Nelle prossime tre settimane gli assessori democratici prenderanno parte alle sedute della Giunta: ci sono scadenze da rispettare e in particolare il responsabile del Bilancio (e vicepresidente della Regione) Giuseppe Meloni è impegnato nella preparazione della prossima variazione di bilancio, «la più importante della legislatura» perché triennale. Ma non si può far finta che le frizioni legate alle ultime nomine nelle aziende sanitarie non esistano e per questo i due fronti della maggioranza cercano un punto di caduta: in settimana dovrebbero incontrarsi (ancora da definire se in presenza o meno) la governatrice del M5S Alessandra Todde e il segretario del Pd Silvio Lai, accompagnati rispettivamente da Paola Taverna, vicepresidente del M5S con delega al coordinamento nei territori, e Igor Taruffi, della segreteria nazionale Dem. In questi giorni potrebbe anche diventare ufficiale la nomina di Alessandro Solinas, presidente della commissione Bilancio in Consiglio, alla guida della segreteria regionale del Movimento. Nel frattempo cresce l’attesa per la decisione dei giudici della Corte d’Appello sul caso decadenza. L’udienza si è tenuta lo scorso venerdì e da qui al 27 marzo ogni giorno potrebbe essere quello buono, ma la sensazione è che la sentenza arriverà prima di quanto si immagini.

Il tavolo

All’incontro con Todde e Taverna parteciperà un Pd tutt’altro che remissivo. D’altra parte, in direzione regionale il segretario ha avuto un mandato unanime e che il partito intende giocare al rialzo. Anche a costo di far pesare le percentuali ottenute alle scorse elezioni regionali. Questo significa che la presidente dovrà cedere su qualcosa. Ancora non si sa su cosa, ma è possibile che i Dem insisteranno sull’opportunità di avere sotto controllo un quarto assessorato in aggiunta ai tre (Bilancio, Ambiente, Industria) che già guidano.

Manovra di primavera

Tutto questo è funzionale a qualcosa su cui sia Todde che il Pd investono molto: la variazione da 750 milioni circa che dovrebbe arrivare in Aula in primavera. Si tratta di una vera manovra – ma a differenza delle normali finanziarie con fondi svincolati – che interesserà il cuore della legislatura e che la Giunta potrà approntare grazie all’accordo con lo Stato sulle entrate che ha consentito di iscrivere in bilancio risorse aggiuntive pari a 1 miliardo e 70 milioni di euro. L’idea è di non frammentare le risorse, di scegliere piuttosto due o tre politiche importanti e puntare su quelle, anche all’insegna della massima condivisione con il Consiglio regionale che non può essere un passacarte. Quali politiche? Come sempre, la sanità riceverà una parte consistente (anche ulteriori cento milioni per adeguare il fondo regionale all’aumento del fondo sanitario regionale), saranno anche riconsiderate tutte le misure per combattere lo spopolamento, grande attenzione sarà dedicata all’attrazione di investimenti e a interventi anche sulla filiera bovina ma solo per la parte rispetto a cui non sono utilizzabili fondi europei. C’è tanto denaro a disposizione e per programmarlo bene bisogna essere lucidi. Di certo, non aiuterebbe la tensione costante tra la presidente Alessandra Todde e il partito di maggioranza relativa nel Campo largo.

La ratifica

Anche per questa ragione il lavoro in maggioranza per fare sintesi continuerà senza sosta. Magari potrà anche contribuire il neo segretario regionale del M5S, quando il presidente Conte si deciderà a indicarlo. Non potrà aspettare troppo. Gli iscritti hanno ratificato la nomina del senatore Ettore Licheri a vicepresidente vicario del Movimento, e adesso il posto da segretario regionale è ufficialmente vacante. Favorito è Alessandro Solinas.

