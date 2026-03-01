VaiOnline
Milano.
02 marzo 2026 alle 00:35

Tram, ai pm arriva la relazione dei vigili 

MILANO. Anche la Polizia locale sta collaborando con la magistratura per ricostruire la dinamica del deragliamento del tram della linea 9 di Milano. L'autista del mezzo, 60 anni, che sarà risentito, ha raccontato di aver avuto prima un dolore alla gamba e poi un mancamento: «Era diventato tutto nero e ho perso il controllo», le sue parole poco prima di lasciare il Niguarda. In servizio da 35 anni, è stato il suo primo incidente. Il morale è «a terra», i suoi pensieri continuano ad andare alle vittime, alle loro famiglie e a tutti i feriti. Ha sbattuto la testa sul vetro e ha un occhio nero. Sul tavolo della pm Elisa Calanducci, che coordina le indagini con il procuratore Marcello Viola, arriverà anche la relazione dei vigili ed è quasi scontato che poi verrà iscritto nel registro degli indagati nell'inchiesta aperta per omicidio colposo e lesioni colpose: «Saranno gli accertamenti a chiarire», dice il sindaco Beppe Sala. «La Polizia locale sta collaborando per capire, per le vittime ma anche per la sicurezza dei cittadini, quali siano le cause dell’incidente».

