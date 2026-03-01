Travolto dall’auto in sosta senza freno: muore un 56enne 

È sceso dall’auto, ma il veicolo si sarebbe mosso da solo schiacciandolo contro il guardrail lungo la strada provinciale 15 che dal litorale di Quartu porta alla vecchia Orientale sarda e a Maracalagonis. Una tragedia agghiacciante avvenuta nel cuore della notte tra sabato e ieri in via Marco Polo, una delle strade più trafficate della zona. Così avrebbe perso la vita Fabio Frau, 56 anni di Quartu, vittima di un incidente avvenuto verso l’una di notte, la cui dinamica però è ancora al vaglio degli investigatori.

Tragedia nella notte

Nessun testimone avrebbe assistito alla tragedia, avvenuta in un luogo poco illuminato. Inizialmente si era parlato di una dinamica diversa, con l’ipotesi che il 56enne avesse perso il controllo della sua vettura volata contro il guardrail. Ma con il trascorrere delle ore le informazioni su quanto accaduto hanno consentito di avere un quadro più corretto della disgrazia. Con ogni probabilità, vista l’ora tarda, Fabio Frau – che a quanto pare stava rincasando – potrebbe essersi sentito male oppure avere avvertito qualche problema sull’auto, tanto da decidere di fermarsi a bordo strada e scendere dall’abitacolo. La sua Lancia, però, si sarebbe mossa improvvisamente sull’asfalto, travolgendolo e schiacciandolo contro il guardrail. Per il povero automobilista c’è stato scampo.

I soccorsi

All’arrivo dei soccorsi del 118 per il 56enne non c’erano più speranze: era già morto. A eseguire i rilievi su quanto accaduto sono stati gli agenti della Polizia Stradale di Sanluri che hanno lavorato assieme ai colleghi del Commissariato di Quartu. Dopo l’allarme, lanciato da alcuni automobilisti che percorrevano via Marco Polo, sul luogo della tragedia è intervenuta un’unità mobile di rianimazione “Mike” del 118, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’automobilista. Per aiutare a liberare la salma del 56enne sono arrivati anche i Vigili del fuoco di Cagliari.

La ricostruzione

Nell’incidente non sarebbero rimaste coinvolte altre persone, né altri mezzi. Fabio Frau viaggiava da solo. Una tragedia avvenuta, insomma, sena testimoni: i primi automobilisti di passaggio si sono trovati di fronte l’auto riversa contro il guardrail. Il dramma si è consumato verso l’una di notte, quando nel weekend la provinciale che conduce verso Maracalagonis è comunque molto trafficata. Dopo gli accertamenti di legge la salma è stata rimossa e trasferita all’obitorio del cimitero di Quartu, a disposizione dei familiari per i funerali. Sulla vicenda la Polstrada ha girato un primo dettagliato rapporto al sostituto procuratore Nicola Giua Marassi, il pubblico ministero di turno nel fine settimana. Accertamenti sull’auto sono stati effettuati anche dagli agenti del Commissariato sull’auto per chiarire meglio la dinamica dell’accaduto e verificare che non ci fossero segni di altri veicoli coinvolti. Gli investigatori si sono mossi anche alla ricerca di qualche testimonianza, ma a quanto pare nessuno avrebbe notato nulla.

Incidente a Sestu

Grave incidente ieri notte anche all’uscita di Sestu lungo la strada provinciale 8. Un giovane centauro di 17 anni è stato sbalzato dallo scooter sul quale viaggiava, una Honda 125, finendo pesantemente a terra. Immediato l’allarme con l’arrivo di una ambulanza del 118: il motociclista è stato così soccorso e accompagnato all’ospedale Brotzu in codice rosso, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sestu per i rilievi di legge.

