Sestu.
02 marzo 2026 alle 00:35

Carambola tra cinque mezzi: 131 in tilt per ore 

Non sono ancora chiare le ragioni dello spettacolare incidente che, ieri mattina a Sestu, ha coinvolto cinque auto sulla Carlo Felice, alle spalle della rivendita Eurocity, paralizzando il traffico in una delle due carreggiate della statale. Quattro le persone finite in ospedale in codice rosso (per dinamica) che viaggiavano su un veicolo che si è ribaltato alcune volte: sono state soccorse dalle ambulanze del 118 e portate in ospedale a seguito di un trauma cranico. Non sarebbero in pericolo di vita.

Ad avere la peggio sono stati, dunque, gli occupanti di uno dei quattro veicoli coinvolti nella corsia nord (quella in direzione Sassari) che, dopo essersi capovolto, è tornato sulle sue ruote finendo la corsa contro lo spartitraffico centrale. A catena poi altri tre tre veicoli si sono scontrati. Stando a una ricostruzione, ancora sommaria, le catene antineve alloggiate nel portabagagli del Suv che si è ribaltato sarebbero volate via, colpendo un’auto che viaggiava verso Cagliari nella carreggiata opposta della statale. Per fortuna il conducente è rimasto illeso.

Sul posto, per soccorrere i feriti sono arrivate varie ambulanze del 118 e una pattuglia della Polizia Stradale che ha bloccato il traffico in direzione nord: per quasi due la 131 è rimasta chiusa nella carreggiata verso Sassari, con una distesa di auto bloccate e gli occupanti che sono rimasti intrappolati. All’altezza del bivio tra Sestu ed Elmas la circolazione è stata deviata sino alla riapertura.

