Via libera al “Villaggio dello shopping” 

Tra gli impianti sportivi e piazza Is Tallaias, all’ingresso nord del paese. Di fronte alla (futura) caserma dei carabinieri e al palazzetto dello sport che sta ultimando la Città Metropolitana di Cagliari. Sorgerà lì, a pochi metri dal mattatoio comunale, il “Villaggio dello shopping”, il primo grande centro commerciale del paese. Lo realizzerà uno storico imprenditore di Villaputzu, Piero Anedda, 75 anni compiuti ieri. E lo potrà fare grazie al nuovo Piano urbanistico, approvato in via definitiva lo scorso anno dal Consiglio comunale (a distanza di oltre vent’anni da quello vecchio).

Il progetto

«Era da almeno vent’anni – spiega Anedda – che avevo in mente di realizzare qualcosa del genere anche perché, avendo a cuore il mio paese, volevo che non restasse il fanalino di coda rispetto agli altri Comuni del Sarrabus per quanto riguarda i centri commerciali. Avevo acquistato i terreni, ma c’erano sempre degli ostacoli. Finalmente, grazie in particolare a questa amministrazione comunale, c’è stato un primo via libera. Una nuova lottizzazione che consentirà, a mio avviso, uno sviluppo ulteriore di Villaputzu».

Il centro commerciale sorgerà in un’area di circa cinquemila metri quadrati: «Siamo nella fase iniziale – aggiunge Anedda – ed è presto per dire esattamente che cosa ci sarà nel Villaggio dello Shopping. L’alimentare sarà la parte principale ma l’idea è quella di completarlo con diverse tipologie di negozi. Una struttura unica sulla scia delle città mercato di Cagliari».

In Aula

Il via libera alla lottizzazione è arrivato lunedì pomeriggio dal Consiglio comunale grazie, appunto, al nuovo Puc. «Con questo nuovo strumento urbanistico – ha spiegato la vicesindaca Denise Piras – Villaputzu potrà finalmente avviare una nuova lottizzazione attesa da tempo. È il classico esempio di cosa significhi avere un Puc approvato».

Le reazioni

Particolarmente soddisfatto il sindaco Sandro Porcu: «Si tratta di un progetto – chiarisce - che porterà benefici non solo in termini di sviluppo economico e occupazionale, ma anche di nuove opportunità per tutti i commercianti del territorio. Siamo felici di poter agevolare questa iniziativa imprenditoriale». Porcu rimarca come l’intera area «potrà diventare un polo di attrazione importante. Concorrenza con altre attività commerciali? Io la vedo diversamente, e cioè più negozi ci sono e meglio è per tutti». Il primo “Villaggio dello Shopping” di Villaputzu potrebbe vedere la luce in tempi brevi, e cioè – burocrazia permettendo – già nel 2027.

RIPRODUZIONE RISERVATA