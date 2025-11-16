VaiOnline
Sulle strade
17 novembre 2025 alle 00:27

Suv contro auto, muore un ventenne 

Incidente a Milano: un conducente senza patente, l’altro positivo al narcotest 

Milano. Almeno cinque morti e ventidue feriti, di cui sette gravi, sono il bilancio di una serie di incidenti stradali successi ieri in Piemonte, Lombardia, Liguria, Basilicata, Puglia e Toscana. L'ennesimo tragico bollettino, anche con risvolti penali, che si registra nella Giornata mondiale per il ricordo delle vittime della strada.

Lo schianto

A Milano quello più grave, quattro giovani sono rimasti feriti – due erano gravissimi, operati d’urgenza e ricoverati in rianimazione, e in serata uno è morto all’ospedale Niguarda, Pietro Silva Orrego, 20enne di Milano - in uno scontro tra un suv e un'auto nel quale uno dei due conducenti, che non ha mai conseguito la patente, ha fatto finta di essere un soccorritore mentre quello dell'altro veicolo è risultato positivo al narcotest. La tragedia è successa alle 6.30 del mattino, un suv Mercedes Classe G noleggiato si è scontrato con una Opel Corsa. Quello che secondo le prime ricostruzioni era il conducente del primo mezzo, è un ventenne senza patente, rimasto illeso.

Il racconto

Alla polizia locale ha riferito di essere sceso da un tram e di essere sporco di sangue perché aveva prestato i primi soccorsi ma è stato smentito dalle immagini delle telecamere Atm e poi riconosciuto come il probabile autista del suv, su cui è stata trovata una delle sue scarpe, da uno dei veri soccorritori. Sentito dai vigili, è in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria. Sull'auto a noleggio con lui si trovavano altri tre ragazzi: il ventenne poi deceduto, una trentenne ricoverata in prognosi riservata e un ventitreenne in codice giallo.

Sulla Opel c'era un 32enne positivo al narcotest, ricoverato in codice giallo. Entrambi i mezzi andavano ad alta velocità.

Gli altri episodi

La giovane vittima dell'incidente di Cervasca, nel Cuneese, è Gaia Conte, 19 anni, di Dronero (Cuneo). La ragazza era alla guida sulla provinciale 422 quando, intorno alle 5, la vettura si è cappottata prendendo fuoco.

Un uomo di 58 anni, Vincenzo Mele, ha poi perso la vita sempre ieri mattina in un incidente sulla ex strada statale 580, nel tratto tra Ginosa e Marina di Ginosa (Taranto). In sella a una moto si è scontrato con un'automobile.

Aveva 22 anni, invece, Vincenzo Bochicchio, di Maschito (Potenza), morto nella serata di ieri in un incidente stradale avvenuto sulla strada Oraziana, nei pressi di Ripacandida (Potenza). Nell'incidente, che ha coinvolto due automobili, sono rimaste ferite altre tre persone, di cui una in codice rosso.

Un ventiduenne è morto alle porte di Arezzo dopo che la sua auto è finita contro un albero lungo la regionale 327. Ferito anche un 21enne brianzolo ricoverato in gravissime condizioni dopo un incidente avvenuto all'alba di ieri sulla A36 Pedemontana a Bregnano (Como).

