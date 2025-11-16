VaiOnline
Fuori dal coro.
17 novembre 2025 alle 00:27

«Più sicurezza? No, ha rovinato le attività» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non a tutti la zona rossa piace allo stesso modo. L’aumento dei controlli è gradito a chi vive e lavora in piazza del Carmine ma con alcuni distinguo. Perché la sicurezza va bene se non fa male agli incassi. «Per me è questa zona rossa è stata un disastro», tuona Italo Sulliotti, titolare dell’omonima storica rivendita di vini, dolci e liquori in viale Trieste, accanto a piazza del Carmine. «Non ha prodotto i risultati attesi perché continua a vivere quel senso di insicurezza che si avvertiva prima e, in più, ha spaventato le persone che si sono convinte che piazza del Carmine sia diventato un luogo da evitare. Ma non è così», dice ancora. «Avevano promesso maggiori controlli? Finito il primo periodo, chi li ha visti? Meglio non riproporla, gli effetti non sono stati quelli sperati. Anzi», dice ancora.

La critica ricalca, in parte, quella mossa dal sindacato di polizia Siap che in una nota aveva apertamente contestato la zona rossa di piazza del Carmine. «Fumo negli occhi», hanno detto gli agenti aderenti a quella sigla sindacale. «Le zone rosse sono utili solo ad aumentare la percezione di insicurezza, rischiando di creare anche un ritorno economico negativo per le attività commerciali». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

«Puntare alla stagione lunga?  Senza collegamenti, solo parole»

Da Pula a Domus de Maria si guarda già alla prossima estate 
Mariella Careddu
L’intervista

«Il futuro dell’Isola? I boschi, l’acqua e le nuove tecnologie»

Nomadismo digitale e credito energetico nuove opportunità tra tanti cambiamenti 
Marilena Orunesu
Il docente: sull’intelligenza artificiale troppi falsi miti

«L’IA sarà sostenibile solo se saremo in grado di sfruttarla al meglio»

Epifani: dal digitale tante opportunità, ma alla Sardegna serve una strategia 
Nicola Scano
La missione

La corsa dei sardi commuove Monaco

Gli atleti della Olimpia onlus alla maratona solidale del Principato 
Sara Marci
Sulle strade

Suv contro auto, muore un ventenne

Incidente a Milano: un conducente senza patente, l’altro positivo al narcotest 
Berlino

Mattarella al Bundestag «Troppi Stranamore  apprezzano l’atomica»

Il duro discorso del presidente davanti ai parlamentari tedeschi 
Piazza del Carmine.

«Sì alla proroga della zona rossa»

Appello al ministro Piantedosi, oggi in città per il Comitato per l’ordine pubblico 
Mauro Madeddu