Via Don Minzoni, lavori fermi e proteste 

I lavori di via don Minzoni a Quartucciu, iniziati prima della scorsa estate, sono ancora fermi. Gli interventi fanno parte del più ampio progetto per la realizzazione dell’ “Asse urbano della cultura” che interessa anche via Rosselli.

Un progetto che ha previsto un investimento complessivo per le due strade di oltre 4,2 milioni di euro con finanziamenti Pnrr, e comprende la riqualificazione dei marciapiedi, rifacimento del manto stradale e gli spazi dedicati a pedoni e ciclisti. Proprio da qualche giorno sono iniziati anche i lavori in via Rosselli, che inevitabilmente hanno generato disagi e lamentele da parte dei cittadini, in quella che è a tutti gli effetti una delle vie di congiunzione principali con le città confinanti di Selargius e Quartucciu.

Le modifiche alla viabilità hanno infatti posto nei cittadini diversi dubbi sulle tempistiche di realizzazione degli interventi nelle vie, soprattutto per l’apertura del nuovo cantiere in via Rosselli a fronte dei lavori ancora fermi in via Don Minzoni. Per chiarire la questione, l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda ha specificato che «i ritardi nella via Don Minzoni sono dovuti allo spostamento, non ancora avvenuto, dei sotto servizi da parte di altre aziende. Dal comune abbiamo sollecitato per velocizzare i tempi e poter proseguire i lavori nella via».

La conclusione di Caredda, storico amministratore locale di Quartucciu: «Nel mentre, gli operai si sono spostati in via Rosselli per proseguire con i lavori secondo il programma e non ritardare ulteriormente. Chiediamo comprensione da parte dei cittadini, è nell’interesse di tutti terminare il prima possibile».



RIPRODUZIONE RISERVATA