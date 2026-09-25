Via del Redentore, nuovo asfalto nei tratti più dissestati 

A Monserrato proseguono gli interventi per migliorare la viabilità e la sicurezza delle strade cittadine. In via del Redentore il Comune è intervenuto nei giorni scorsi per sistemare alcuni tratti della carreggiata che presentavano segni evidenti di deterioramento. Le squadre hanno ripristinato il manto stradale utilizzando bitume, operando sulle parti più danneggiate per garantire una circolazione più regolare e ridurre i disagi per residenti e automobilisti.

La strada, molto trafficata e spesso percorsa anche da mezzi pesanti, negli ultimi mesi aveva mostrato avvallamenti e cedimenti che rendevano necessario un intervento mirato. L’amministrazione ha scelto una soluzione più strutturale, lavorando comunque con asfalto a caldo, inserita nel programma di manutenzione per migliorare le condizioni delle principali arterie cittadine. «Il tratto nel quale siamo intervenuti aveva subito danni significativi a causa delle forti piogge invernali, unite al passaggio di numerosi mezzi pesanti. Questi lavori sono un intervento immediato in attesa del completo rifacimento dell’asfalto dell’intero tratto, previsto entro dicembre», spiega il sindaco Tomaso Locci. Gli interventi sono stati completati e la strada è nuovamente percorribile senza limitazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA