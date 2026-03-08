VaiOnline
Co
09 marzo 2026 alle 00:26

Via dei Falegnami, cumuli di rifiuti: FdI chiede interventi 

Cumuli di rifiuti abbandonati tra la vegetazione e lungo la strada: è la situazione segnalata in via dei Falegnami, a Cagliari, dove negli ultimi giorni è stata documentata la presenza di una discarica abusiva a cielo aperto con materiali di vario tipo: scarti edili, plastica, contenitori e rifiuti ingombranti.

Sulla vicenda è intervenuta la consigliera comunale Stefania Loi (di Fratelli d’Italia), che ha presentato un’interrogazione in Consiglio comunale per chiedere chiarimenti all’amministrazione sullo stato dell’area e sugli eventuali interventi previsti.

I rifiuti si sarebbero accumulati progressivamente, creando una situazione di forte degrado ambientale. «Le immagini – afferma la consigliera – mostrano una situazione che non può essere ignorata. In via dei Falegnami si sono accumulati rifiuti di diversa natura che deturpano il territorio e rischiano di trasformare questa zona in una discarica abusiva permanente».

Loi sottolinea inoltre come situazioni simili possano peggiorare rapidamente se non affrontate con tempestività. «Quando un’area viene lasciata in queste condizioni si genera un effetto domino: altri rifiuti vengono abbandonati e il degrado cresce», aggiunge.Tra i punti sollevati nell’interrogazione anche la necessità di rafforzare i controlli per individuare i responsabili degli abbandoni.

