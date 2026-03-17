Via Crucis di fede, spiritualità e speranza tra le sepolture della necropoli di Tuvixeddu 

Le necropoli di Tuvixeddu di via Falzarego torneranno a ospitare la Via Crucis della parrocchia di Sant’Avendrace. L’appuntamento è per venerdì dalle 17, tra le tombe che caratterizzano uno dei siti archeologici più importanti di Cagliari. Si tratta del quinto anno consecutivo nel colle. L’itinerario si rifà alla memoria del Golgota, come citato nel Vangelo di Giovanni (19,17) e riportato anche nella locandina dell’evento: «Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio, in ebraico Golgota».

«È un momento di spiritualità che si celebra due venerdì prima della Settimana Santa. Ripercorre la via dolorosa che ha percorso Gesù: dalla condanna a morte alla deposizione nel sepolcro», spiega il parroco di Sant’Avendrace don Alessandro Simula. La scelta delle necropoli non è casuale, ma ha l’obiettivo di riportare idealmente i fedeli al Calvario, accompagnandoli in un percorso di preghiera e meditazione. «Questo evento, organizzato dalla parrocchia di Sant’Avendrace, ravviva il profondo legame storico-ambientale tra il colle e il quartiere. Legame purtroppo interrotto dall’edilizia che negli anni ha separato il colle dalla vita degli avendracini. Per questo, la celebrazione ha lo scopo di rafforzare il legame storico della parrocchia con il territorio, in particolare con la necropoli: luogo che merita di essere conosciuto e valorizzato».

La speranza è che, dopo la numerosa partecipazione dello scorso anno, la comunità possa riunirsi in un raccoglimento spirituale, e possa contribuire a riportare il senso di unità nel quartiere che manca da tempo.



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