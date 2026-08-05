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06 agosto 2026 alle 00:25

Via Cavour, asfalto dissestato e proteste 

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Nonostante le proteste la situazione non è cambiata. In via Cavour, nel secondo tratto verso la basilica di Sant’Elena, non sono bastate le petizioni per vedere la strada cambiare volto. Profonde buche e tombini sconnessi caratterizzano tutto lo spazio che si trova a due passi da via Porcu. Un pericolo enorme non solo per gli automobilisti che percorrono la strada, ma soprattutto per i pedoni che ogni giorno transitano nella via e che rischiano di cadere o di inciampare nei tombini senza grate. Eppure nella strada ci sono persino diverse attività commerciali che pagano le conseguenze dei mancati ripristini.

«Ormai qui non si può più passare» dice Angela Serra diretta in chiesa, «io se posso evito e allungo per via Porcu, ma è assurdo che non abbiano mai rattoppato nemmeno le buche in questa strada dove passano ogni giorno tantissime persone. Non siamo in campagna, siamo in centro. Eppure in altre zone hanno rifatto le strade a nuovo». La speranza è che via Cavour venga inserita nel nuovo lotto di rifacimento degli asfalti, già finanziato.

Altra situazione critica in via Marconi all’incrocio con via Brigata Sassari dove a causa di una buca profonda non si riesce più nemmeno a passare.

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