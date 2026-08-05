VaiOnline
Vaticano.
06 agosto 2026 alle 00:26

Il Papa in Argentina, Uruguay e nel “suo” Perù 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Città del Vaticano. Il Papa torna nel suo Perù dove è stato missionario e vescovo e soprattutto torna nella sua Chiclayo, la diocesi che citò al momento del saluto alla folla in Piazza San Pietro, l’8 maggio 2025, subito dopo la sua elezione a Pontefice. È proprio il Perù il cuore del viaggio in America Latina che compirà dal 6 al 17 novembre. Tappe anche in Uruguay che non vedeva un Papa dal 1988: l’ultima visita, 38 anni fa, fu di Giovanni Paolo II. E Leone XIV visiterà anche l’Argentina che a lungo aveva atteso il ritorno di Bergoglio il quale, per motivi diversi, invece non fece più rientro in patria. Da mesi i media locali e le stesse Conferenze episcopali dei tre Paesi avevano dato anticipazioni su una possibile visita del Papa. Ieri l’annuncio ufficiale del direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni: «Accogliendo l’invito dei Capi di Stato e delle autorità ecclesiastiche dei Paesi, il Santo Padre Leone XIV compirà un viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre 2026». Il Papa si recherà in Uruguay a Montevideo, Paisandú e Florida dal 6 all’8 novembre; a Buenos Aires, Córdoba e Luján dall’8 all’11 novembre, nel viaggio in Argentina; e, infine, a Lima, Chiclayo, Cusco e Pucallpa dall’11 al 17 novembre, nella tappa in Perù. Sarà il sesto viaggio di Papa Leone, dieci le città che visiterà in 12 giorni. Il periodo più lungo, come detto, in Perù.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le Asl: non ci sono professionisti disponibili. Ma la paga oraria per chi presta servizio è tra i 20 e i 25 euro lordi all’ora

Guardie mediche e turistiche, Ferragosto scoperto

Decine di presìdi in tutta l’Isola non riescono a chiudere i turni 
Cristina Cossu
Einstein Telescope

«Non abbandoneremo Lula»

Gli scienziati nel mirino scrivono al Consiglio comunale riunito in piazza 
Mariangela Dui
Calcio e polemiche

Una testa di cinghiale nel logo del Monastir: «Non ci rappresenta»

Cambia lo storico stemma: tifosi infuriati La società: «Sì al dialogo, no agli insulti» 
Ylenia Mascia
Napoli

Domenico, risarcimento ai familiari

Morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato, l’ipotesi: un milione e mezzo 
Le crisi

«Flessibilità per armi ed energia, all’Europa chiederemo 36 miliardi»

Giorgetti in Parlamento: sì alla clausola di salvaguardia nazionale 