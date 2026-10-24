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25 ottobre 2026 alle 00:31

Via Campania, asfalto a pezzi 

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Buche, avvallamenti e crepe sull’asfalto. Via Campania, una delle arterie più trafficate, finisce al centro di una interrogazione di Edoardo Tocco (FI) che denuncia una quadro preoccupante: carregiata deteriorata, dissesti diffusi, rischi soprattutto per i motociclisti e i ciclisti. Una situazione che peggiora con la pioggia e nelle ore di scarsa visibilità. «Via Campania rappresenta un collegamento strategico tra Is Mirrionis e altre zone della città, attraversato quotidianamente da migliaia di automobilisti e caratterizzato dalla presenza di numerose attività commerciali», spiega Tocco. «Le segnalazioni di residenti e commercianti si susseguono da tempo senza che il problema trovi una soluzione definitiva». Per il consigliere non bastano più rattoppi e interventi provvisori: «Occorre un rifacimento del manto stradale nei tratti maggiormente compromessi».Da qui la richiesta al Comune di chiarire quali interventi intenda programmare per restituire sicurezza e decoro alla strada.

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