Uta, Balboni: «Allarmismo ingiustificato» 

Sul caso dei detenuti in regime di 41 bis destinati in Sardegna «il Pd fa ingiustificato allarmismo»: lo dice il sottosegretario alla Giustizia Alberto Balboni in risposta alle dichiarazioni dei parlamentari Dem che due giorni fa hanno visitato il carcere di Uta. «Il Governo non crea alla Sardegna problemi di sicurezza, di personale o di assistenza sanitaria», spiega Balboni in una nota: «A gestire questi detenuti è il Gom, il Gruppo operativo mobile della Polizia penitenziaria, che garantisce la piena sicurezza e, al contempo, nessun aggravio sulle risorse di personale di Polizia penitenziaria assegnate alla Regione. Ripeto inoltre che la sanità penitenziaria è per legge in capo alla Regione, in questo caso inadempiente. La legge 296 del 1993 impone alla Regione di predisporre in ogni ospedale un reparto cosiddetto protetto destinato alla cura dei detenuti affetti da patologie complesse. La Regione invece non ha mai predisposto nessun reparto protetto».

Per altro, prosegue l’esponente di FdI, «la persona al 41 bis, in media sicurezza e il cittadino comune costano alla Regione la stessa somma, dato che il movimento del detenuto dal carcere all'ospedale non ha nessun onere sulla Regione, essendo a carico del Dap». E anche il trasferimento dei 41 bis «non ha avuto nessun impatto, in quanto il numero dei detenuti in Sardegna è rimasto invariato, risultando ancora la Regione con il minor tasso di sovraffollamento in Italia. Ricordo infine agli esponenti del Pd che il progetto di riorganizzazione dei 41 bis è stato portato avanti da Bonafede, Conte, Renzi, Gentiloni e da tutti coloro che negli anni precedenti hanno programmato questo riordino del sistema penitenziario».

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