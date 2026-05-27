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Monserrato
28 maggio 2026 alle 00:10

«Via bloccata da due mesi per il cantiere» 

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Due mesi di strada chiusa al traffico, macerie sotto le finestre di casa e un ritorno alla normalità che sembra lontano. Si accendono le proteste in via Fedro, ostaggio di lavori di manutenzione della facciata di un edificio privato che da tempo impongono la chiusura totale della via al traffico, vista la presenza di un ponteggio ingombrante. Un intervento che i residenti credevano avviato verso la conclusione, finché la scorsa settimana non è arrivata la doccia fredda: le limitazioni al traffico sono state prorogate fino al 21 giugno con un’ordinanza del Comune. «I lavori si sono spostati sul lato dell’edificio affacciato in via Giulio Cesare, quindi perché via Fedro non può essere liberata e riaperta?», protesta un gruppo di abitanti, che sottolinea anche altre criticità. «La strada non può essere tenuta in questo stato: sono stati lasciati pezzi di ponteggio, bidoni colmi di macerie, un bagno chimico. Non possiamo neanche aprire le finestre per via della polvere, è inaccettabile». (

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