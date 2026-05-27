Cinque per mille, “Effetto Palla” ancora da record 

Il podio è tutto loro: bau e micio. Nella spartizione del 5 per mille, la quota dell’Irpef dell’anno finanziario 2025 riservato ad alcuni settori, i sardi hanno assegnato i primi tre posti alle associazioni che si prendono cura dei cani e dei gatti, randagi e malandati: “Effetto Palla” Oristano, “Lida” Olbia, “Associazione amici degli animali” Gonnosfanadiga. Insieme raccolgono 439mila euro, le altre sette dei primi dieci 361mila euro.

La graduatoria

Regina assoluta “Effetto Palla”, prima per numero di scelte e unica nella scala regionale dei settori ammessi al finanziamento a sfondare i 200mila euro: 7.422 donazioni per 217.270 euro. Per Monica Pais, la veterinaria che dieci anni fa nella clinica “Due mari “a Oristano col marito Paolo salvarono la cagnetta “Palla” è una conferma. «Le persone che ci riservano il 5 per mille aumentano; nonostante siano trascorsi dieci anni “Effetto Palla” fa ancora un grande effetto. Palla invecchia ma se la cava, festeggerà con noi la ricorrenza». In seconda posizione “Lida Sezione di Olbia”: 4190 opzioni, 139.548 euro. Cosetta Prontu, responsabile del rifugio per animali abbandonati: «È un grande aiuto ma è sempre poco, nel rifugio ospitiamo 500 cani per i quali riceviamo in rimborso forfettario, neppure un euro invece da parte pubblica per i 300 gatti. I volontari fanno tanto per combattere il randagismo e predicare il rispetto degli animali. Siamo impegnati giorno e notte». Chiude il podio l’Associazione “Amici degli animali” di Gonnosfanadiga con 2814 scelte e 82.147 euro. La responsabile Caterina Uccheddu: «Che bello, ottima notizia. Assistiamo cani malati, gratis et amore da quasi dieci anni. Ci salviamo grazie al 5 per mille e alle donazioni di privati attraverso anche i banchetti per la raccolta a Cagliari. Con lo sfratto esecutivo in atto siamo al lavoro per realizzare una struttura capace di ospitare 180 cani».

Le altre associazioni

Al quarto posto “A18 Fondazione per l’autismo”, sede e Cagliari, 1066 opzioni e 81.875 euro. Il presidente Franco Meloni da 30 anni si occupa del disturbo che interessa non poche famiglie: «Raccogliamo con il 5 per mille il frutto costante del nostro impegno, aumenta il numero dei sostenitori e l’importo erogabile. Bisogna riconoscere che la Regione ci dà una grossa mano, senza questi interventi sarebbe impossibile ottenere i risultati che stiamo ottenendo». “Domus de luna”, un esercito di operatori e volontari a sostegno dei più piccoli e delle mamme che non ce la fanno. «Il nostro modello si regge sui privati, il 5 per mille (1241 scelte, 74.230 euro) aiuta non poco; 2mila persone di cui 400 sotto i 4 anni non sono pochi. La fattoria che curiamo riempie le nostre tavole», racconta il fondatore Ugo Bressanello.

I settori

Ricerca scientifica: Università Cagliari 1234 scelte per 68.443 euro; Università Sassari 595 opzioni per 35.829; Ospedale Universitario di Cagliari con 346 scelte e 9.733 euro; Facoltà teologica 70 per 2.932 euro. Ricerca sanitaria: Istituto Zooprofilattico Sassari 112 scelte per 5.288, Regione Sardegna 87 per 5.575. Due le aree protette in elenco. Il parco dell’Asinara, 152 opzioni per 25.813 euro, e il Parco nazionale dell’Arcipelago di la Maddalena con 89 per 12.698.

Tra le società sportive dilettantistiche al primo posto il Taloro Gavoi con 295 scelte e 10.579 euro. Seguono il Monreale calcio di San Gavino, 513 per 10.237, e al terzo posto la San Paolo Cagliari: 174 per un incasso di 9.599 euro.

Nei beni culturali la Fondazione Oristano conta 50 preferenze per 2.661 euro, la Imago Mundi di Cagliari 41 e 1.542 euro. Tra i Comuni in testa Cagliari con 1.211 opzioni e 45.382 euro, Sassari 1.131 e 38.233, Olbia 707 e 18.211, Quartu 508 e 17.113, Alghero 409 e 11.658, Nuoro 370 e 10671, Oristano 304 e 8.429.

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