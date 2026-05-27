Ets e caro carburante, si valuta il regime temporaneo di aiuti 

Nella variazione di bilancio all’esame delle commissioni, 350 milioni sono ancora da programmare. Si tratta del tesoretto a disposizione dei consiglieri che, in parte, potrebbe essere dedicato a far fronte al caro carburanti legato alla crisi internazionale e che sta mettendo in ginocchio gli autotrasportatori. Si tratta di capire come intervenire, perché la Regione vorrebbe evitare in ogni modo di incorrere in un’infrazione per aiuti di Stato. Secondo indiscrezioni, sarebbe allo studio una misura che fa riferimento al Quadro temporaneo degli Aiuti di Stato, cioè una flessibilità introdotta dalla Commissione Ue per permettere agli Stati membri di sostenere le imprese durante gravi crisi economiche. Come accaduto in occasione della pandemia da Covid. Altra strategia su cui si sta ragionando, in questo caso per venire incontro alle richieste delle compagnie, è l’abbattimento della tassa aeroportuale per i soli mesi invernali.

Ma c’è ancora tempo per programmare interventi precisi. La manovra da 750 milioni ha subito infatti un’altra frenata. «È possibile che le elezioni amministrative facciano slittare di qualche giorno l'inizio formale dei lavori della commissione Bilancio – ha confermato ieri l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni – ricordo poi che le altre commissioni devono fornire i pareri, c'è quindi un iter da seguire». Tradotto: si continua questa settimana con le audizioni degli assessori, poi si interrompe per riprendere subito dopo il 7 e 8 giugno, la due giorni di amministrative. L'auspicio, ha sottolineato Meloni, «è che il testo, una volta approdato in Aula, venga esitato quanto prima. Possibilmente entro il mese di giugno, per fare in modo che queste risorse possano essere immesse nel bilancio della Regione già nel 2026, ed essere spese». Perché, «è un tema vero quello della grande difficoltà della Regione rispetto alla spesa: questa occasione, ghiotta, di poter programmare nel triennio non deve essere sprecata». (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA