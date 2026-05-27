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Il caso.
28 maggio 2026 alle 00:12

FdI: «Schael sta per lasciare». La presidenza: «È al lavoro» 

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«Pare che il direttore generale dell'assessorato alla sanità, Thomas Schael sia vicino alle dimissioni, negli uffici mormorano che non veda l'ora di scappare dal disordine amministrativo e politico della presidente Todde, magari si tratta solamente di pettegolezzi, meglio, la presidente non avrà problemi a smentire». La denuncia è arrivata ieri mattina dal vice capogruppo di Fdi, Fausto Piga, che prosegue l'attacco frontale sulla situazione del sistema sanitario sardo, dopo l'ultimo allarme sulla carenza di posti letto. A strettissimo giro è arriva anche la secca smentita: voci totalmente infondate, secondo fonti della presidenza.

Botta e risposta

«L'attuale dg della Sanità, scelto da Todde in persona, ha assunto l'incarico lo scorso febbraio firmando un contratto della durata di cinque anni, ipotizzando quindi un rapporto lungo e duraturo per dare stabilità alla sanità sarda - ha argomentato ieri Piga - ma se la notizia delle paventate dimissioni fosse vera, sarebbe l'ennesimo fallimento e perdita di tempo della presidente Todde che si sceglie i collaboratori per poi cacciarli perché non all'altezza delle sfide sarde, come successo con l'assessore Bartolazzi, o, peggio ancora, sono gli stessi nominati dalla governatrice a scappare dal caos politico del campo largo». Dalla Presidenza, però, confermano che il direttore generale Schael è e resterà regolarmente al lavoro. E che, semplicemente, in questi giorni è alle prese con impegni al ministero e nella commissione consiliare. Quindi, si tratta di «un racconto totalmente privo di fondamento».

Sul punto è intervenuto anche il M5S: «Il consigliere Piga dovrebbe vedere meno film di fantascienza e badare più ai fatti. E farebbe bene anche ad ascoltare meno le chiacchiere da bar. L'impegno del direttore generale e dell'assessora alla Sanità (Alessandra Todde) per il rilancio della sanità è evidente, quotidiano e costante».

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