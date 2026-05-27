Continuità: la Regione alza la voce 

«Rilevati ritardi e alcune cancellazioni», l’assessore regionale ai Trasporti ha convocato per oggi il comitato di monitoraggio della continuità aerea. L’ombra dei giudici sulla fusione degli aeroporti: udienza il 7 luglio.
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«Rilevati ritardi e alcune cancellazioni», l’assessore regionale ai Trasporti ha convocato per oggi il comitato di monitoraggio della continuità aerea. L’ombra dei giudici sulla fusione degli aeroporti: udienza il 7 luglio.
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