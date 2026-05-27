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La guerra.
28 maggio 2026 alle 00:12

L’Iran: c’è una bozza di accordo Poi la doccia gelata di Trump 

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Una bozza quadro dell’accordo con gli Usa. La tv iraniana aveva anche illustrato i punti principali salvo ricevere una smentita a tutto tondo dall’amministrazione americana. «Non voglio un accordo scadente – ha detto il presidente Trump – né siamo disposti ad accettare che Cina o Russia ricevano l’uranio arricchito dell’Iran». E ancora: «Nessun allentamento delle sanzioni in cambio della rinuncia al nucleare. Nello stretto di Hormuz ci sono acque internazionali e devono essere aperte per tutti».

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