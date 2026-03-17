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Musei.
18 marzo 2026 alle 00:14

Via ai lavori per sistemare le strade cittadine 

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Duecentoottantamila euro per asfaltare le principali strade del paese. Li ha ottenuti nei giorni scorsi il Comune di Musei direttamente dall'assessorato regionale ai Lavori pubblici.

Una cospicua iniezione di denaro, che consentirà all'amministrazione comunale di intervenire nelle vie Bellini, Mazzini, Lussu, Domusnovas e Berlinguer, per ripristinare il manto d'asfalto. «Il progetto definitivo è pronto – fa sapere l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Marco Todde – e a breve, comunque entro poche settimane, saremo in grado di indire il bando per la gara d'appalto, ed entro al massimo due mesi partiranno i lavori». Si tratta di interventi importanti per migliorare la sicurezza stradale nel vie maggiormente trafficate Questo dopo che nei giorni scorsi sono stati ultimati i lavori di posa in opera del nuovo manto d'asfalto nella via Lamarmora. «Con l'intervento in particolar modo nelle vie Domusnovas e Mazzini miglioreremo di molto la viabilità nel centro cittadino – conclude l’assessore Marco Todde – consentendo in questo modo ai cittadini di muoversi con maggiore sicurezza».

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