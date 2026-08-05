Via ai concorsi per tre vigili e due contabili 

Al via a Sanluri la macchina dei concorsi per reclutare tre agenti di Polizia locale e due contabili. La domanda scade domani, dettagli e requisiti sul sito del Comune. Per rispondere all’opportunità, l’associazione culturale Scuola di formazione professionale della Spezia, leader nella preparazione per le forze di polizia locale, ha programmato un corso intensivo per complessive 20 ore che si terrà nei locali del Municipio, da lunedì 7 a mercoledì 9 settembre. Per garantire la massima efficacia didattica e consentire al docente di seguire con attenzione ogni candidato, la scuola ha stabilito un numero chiuso: accettate solo le prime 20 iscrizioni.

Al termine delle lezioni, oltre all’attestato di partecipazione, agli iscritti verrà fornita una sintesi della normativa di riferimento, un supporto didattico che renderà superfluo l'acquisto di manuali o testi di preparazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA