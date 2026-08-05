VaiOnline
Sanluri
06 agosto 2026 alle 00:24

Via ai concorsi per tre vigili e due contabili 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al via a Sanluri la macchina dei concorsi per reclutare tre agenti di Polizia locale e due contabili. La domanda scade domani, dettagli e requisiti sul sito del Comune. Per rispondere all’opportunità, l’associazione culturale Scuola di formazione professionale della Spezia, leader nella preparazione per le forze di polizia locale, ha programmato un corso intensivo per complessive 20 ore che si terrà nei locali del Municipio, da lunedì 7 a mercoledì 9 settembre. Per garantire la massima efficacia didattica e consentire al docente di seguire con attenzione ogni candidato, la scuola ha stabilito un numero chiuso: accettate solo le prime 20 iscrizioni.

Al termine delle lezioni, oltre all’attestato di partecipazione, agli iscritti verrà fornita una sintesi della normativa di riferimento, un supporto didattico che renderà superfluo l'acquisto di manuali o testi di preparazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le Asl: non ci sono professionisti disponibili. Ma la paga oraria per chi presta servizio è tra i 20 e i 25 euro lordi all’ora

Guardie mediche e turistiche, Ferragosto scoperto

Decine di presìdi in tutta l’Isola non riescono a chiudere i turni 
Cristina Cossu
Einstein Telescope

«Non abbandoneremo Lula»

Gli scienziati nel mirino scrivono al Consiglio comunale riunito in piazza 
Mariangela Dui
Calcio e polemiche

Una testa di cinghiale nel logo del Monastir: «Non ci rappresenta»

Cambia lo storico stemma: tifosi infuriati La società: «Sì al dialogo, no agli insulti» 
Ylenia Mascia
Napoli

Domenico, risarcimento ai familiari

Morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato, l’ipotesi: un milione e mezzo 
Le crisi

«Flessibilità per armi ed energia, all’Europa chiederemo 36 miliardi»

Giorgetti in Parlamento: sì alla clausola di salvaguardia nazionale 