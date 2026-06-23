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Arbus.
24 giugno 2026 alle 00:58

Vergine Regina, il parroco si ferma un anno 

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Un anno sabbatico per don Luca Carrogu. Il parroco della Beata Vergine Regina di Arbus, e cappellano del carcere di Is Arenas, ha chiesto una pausa al vescovo della diocesi di Ales-Terralba, monsignor Roberto Carboni. In una nota della curia si legge: «Accolta la richiesta, ringrazio il sacerdote per il ministero svolto. Il tempo sabbatico, fuori diocesi, sarà dedicato a riflettere, pregare e ad affrontare i problemi di salute». E così dal primo ottobre la guida della parrocchia sarà affidata a Daniele Porcu.

Don Luca, 53 anni, nativo di Sardara, continuerà a svolgere il servizio pastorale ad Arbus fino a settembre, dove era stato viceparroco di San Sebastiano dal 2001 al 2004, prima di assumere altri incarichi nella diocesi. Il saluto alla comunità che ha guidato nell'ultimo decennio è previsto per il 29 settembre, in occasione del 25° anniversario dell’ordinazione sacerdotale.

Numerosi, in queste ore, i messaggi di affetto e gratitudine dei fedeli, che ricordano il suo ministero svolto con passione e costante attenzione alle loro esigenze. Raggiunto telefonicamente in Bosnia-Erzegovina, dove si trova in pellegrinaggio, il parroco conferma di essere colpito dalle manifestazioni di stima. Segno dell'impronta lasciata da un servizio vissuto con umiltà, discrezione e spirito sacerdotale.

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