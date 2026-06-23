Gianna Masu come un tornado, centrodestra a pezzi e centrosinistra scomparso 

Dopo il passaggio di Tornado Gianna a Tempio non c’è più il centrosinistra e il centrodestra entra in Consiglio Comunale con le ossa rotte. Niente sarà più come prima nella cittadina gallurese. Mentre Gianna Masu si prepara alla proclamazione (oggi alle 11 nella sala di rappresentanza del Palazzo Comunale) a Tempio inizia la resa dei conti a casa degli sconfitti che sono tanti e si leccano le ferite. Gianni Addis, il candidato sconfitto al ballottaggio, è laconico: «Non ho molto da commentare adesso. Ritorno ad occuparmi della mia famiglia e del mio lavoro che ho trascurato. Anche del calcio che una delle mie passioni».

«Biancareddu perde»

La frattura tra Addis e Andrea Biancareddu (il mancato accordo che ha spaccato il centrodestra) è il dato politico di queste ore e lo analizza la ormai vice sindaca Anna Paola Aisoni, la più votata in assoluto del primo turno (900 preferenze) però anche lei sconfitta. Aisoni è l’unica tra i suoi a entrare nella carne viva della batosta elettorale: «Io non sono per niente depressa, tutt’altro. Sono pronta a fare opposizione e i tempiesi mi conoscono, la so fare. Anzi, dopo anni di lavoro in diversi assessorati sono ancora più preparata. La mia analisi politica è questa, Tempio ha fatto una scelta di totale rinnovamento. Un fatto ciclico, ogni due mandati generalmente i tempiesi cambiano, è quasi fisiologico. Siamo arrivati a questo con un centrodestra spaccato e un centrosinistra disintegrato. Io personalmente devo ringraziare le persone che continuano a darmi fiducia e a sostenermi, per il resto dobbiamo esaminare la situazione e ripartire. Riguardo al ballottaggio devo dire che non so se Biancareddu abbia sostenuto Gianna Masu. Ho visto però che lunedì si è presentato come vincitore. Invece ha perso anche lui, visto che non è riuscito ad arrivare al ballottaggio». Anna Paola Aisoni di fatto si candida ad essere la nuova figura di riferimento del centrodestra a Tempio. Aisoni, tra l’altro, mantiene la carica di vice presidente della Provincia della Gallura. Andrea Biancareddu ha dichiarato che sarà presente, con tutto il suo peso politico, in Consiglio comunale.

«Mai con Addis»

Marina Tamponi è la segretaria dimissionaria (prima del voto) del Pd tempiese e si toglie qualche sassolino dalla scarpa: «Sì, è il momento delle analisi politiche e per il centrosinistra è un momento difficile. Io mi sono sempre assunta le mie responsabilità, ma adesso posso dire che rivendico le scelte che ho fatto. Ho detto no al sostegno al sindaco uscente e mi sono comportata di conseguenza. Oggi posso dire che era una scelta giusta. Percepivo chiaramente la voglia di cambiamento e ho agito di conseguenza».

Il vice sindaco

Oggi Gianna Masu sarà negli uffici comunali per i primi atti formali. La squadra degli assessori sarà comunicata a breve. Per il ruolo di vice si parla dell’avvocato Marco Petitta, 57 anni, il più votato dei candidati di Con Tempio Fronte Comune.

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