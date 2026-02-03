Venti imprese e 30 milioni di fatturato, nasce il Consorzio innovazione Sardegna 

Venti imprese sarde nei settori della tecnologia, del software e dei servizi avanzati hanno costituito il CIS (Consorzio Innovazione Sardegna). L'obiettivo è quello di proporsi come interlocutore unico sui mercati nazionali e internazionali dell'innovazione portando il brand Sardegna su scala mondiale. I numeri: 183 soci complessivi, 660 dipendenti e un fatturato aggregato che nel 2024 ha superato i 30 milioni di euro, in crescita costante rispetto ai 21,6 milioni del 2022 e ai 24,9 milioni del 2023. Il Consorzio è stato costituito come Società Consortile a Responsabilità Limitata, con durata prevista fino al 2050. L'adesione è riservata esclusivamente a imprese private. «Separatamente siamo poco visibili, insieme diventiamo un soggetto credibile - dichiara Nicola Pirina, Presidente del CIS - la periferia geografica non è un destino, ma semmai una variabile strategica, soprattutto se accompagnata da massa critica, metodo e velocità di esecuzione».

