VaiOnline
Sviluppo.
04 febbraio 2026 alle 00:45

Venti imprese e 30 milioni di fatturato, nasce il Consorzio innovazione Sardegna 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Venti imprese sarde nei settori della tecnologia, del software e dei servizi avanzati hanno costituito il CIS (Consorzio Innovazione Sardegna). L'obiettivo è quello di proporsi come interlocutore unico sui mercati nazionali e internazionali dell'innovazione portando il brand Sardegna su scala mondiale. I numeri: 183 soci complessivi, 660 dipendenti e un fatturato aggregato che nel 2024 ha superato i 30 milioni di euro, in crescita costante rispetto ai 21,6 milioni del 2022 e ai 24,9 milioni del 2023. Il Consorzio è stato costituito come Società Consortile a Responsabilità Limitata, con durata prevista fino al 2050. L'adesione è riservata esclusivamente a imprese private. «Separatamente siamo poco visibili, insieme diventiamo un soggetto credibile - dichiara Nicola Pirina, Presidente del CIS - la periferia geografica non è un destino, ma semmai una variabile strategica, soprattutto se accompagnata da massa critica, metodo e velocità di esecuzione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Nurra, se gli invasi non bastano

Mariangela Pala
Regione

«Nel 2026 la riforma statutaria»

Comandini: il Consiglio deve recuperare il ruolo di legislatore 
Roberto Murgia
Venerdì dalle 10.30 manifestazione a Cagliari del Presidio del Popolo sardo: «Abrogate la legge sulle aree idonee»

Eolico, sit-in sotto la sede della Giunta

I Comitati aspettano risposte sulla Pratobello: «Non c’è tempo da perdere» 
Lorenzo Piras
Il caso

Sicurezza, il Governo cerca l’intesa con il Quirinale e la maggioranza

Il decreto ancora sotto la lente per superare gli ostacoli costituzionali 