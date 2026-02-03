VaiOnline
Il caso.
04 febbraio 2026 alle 00:46

Nurra, se gli invasi non bastano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Scende la pioggia ma le criticità restano. La stagione è salva. Le precipitazioni di queste settimane hanno fatto salire i livelli degli invasi del Nord Ovest – Temo, Cuga e Bidighinzu – con una disponibilità complessiva di quasi 55 milioni di metri cubi d’acqua, ma l’inadeguatezza dei bacini e la gestione inefficiente delle risorse idriche impedisce di capitalizzare le piogge. «Per stare tranquilli basterebbero 60 milioni di metri cubi», osserva Gavino Zirattu, presidente del Consorzio di bonifica della Nurra e dell’Anbi Sardegna. «La situazione sta evolvendo al meglio anche se non siamo ai livelli massimi delle dighe», spiega «ma possiamo ben sperare affinché si possa ritornare alla normalità e programmare una campagna irrigua senza allarme».

Per pianificare la prossima stagione bisognerà attendere la preassegnazione delle quote idriche da parte della Regione. Entro fine febbraio il Comitato istituzionale si riunirà per compiere un’analisi complessiva di tutte le zone idrografiche dell’Isola, così da determinare una preassegnazione e, dopo aver stabilito la quota dell’idropotabile, si penserà all’irriguo. «Solo allora si potrà immaginare come operare e, - aggiunge Zirattu - ammettendo un vincolo di 30 milioni di metri cubi d’acqua riservato all’uso civile, per l’irriguo sarà sufficiente la quota restante, specie se a questa verranno aggiunti i reflui di Sassari e Alghero, con la speranza di vedere completati i lavori dell’impianto del Coghinas entro il mese di marzo, come annunciato». Se il totale del volume invasato fa dormire sonni tranquilli ad agricoltori e allevatori, restano ancora i nodi da sciogliere sulle infrastrutture idriche inefficienti.

«Sono necessari tre tipi di interventi – spiega il presidente del Consorzio della Nurra – il primo è il completamento delle interconnessioni idriche dove è possibile, in secondo luogo è fondamentale un piano di manutenzioni straordinarie per mettere in sicurezza le reti idriche e ridurre al massimo le perdite, infine è indispensabile la realizzazione di nuove infrastrutture: come a Maccheronis dove è necessaria una diga a monte, perché quella esistente presenta criticità, serve una infrastruttura efficiente nelle regioni della Nurra e della Gallura. Interventi che chiediamo da tempo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

«Nel 2026 la riforma statutaria»

Comandini: il Consiglio deve recuperare il ruolo di legislatore 
Roberto Murgia
Venerdì dalle 10.30 manifestazione a Cagliari del Presidio del Popolo sardo: «Abrogate la legge sulle aree idonee»

Eolico, sit-in sotto la sede della Giunta

I Comitati aspettano risposte sulla Pratobello: «Non c’è tempo da perdere» 
Lorenzo Piras
Il caso

Sicurezza, il Governo cerca l’intesa con il Quirinale e la maggioranza

Il decreto ancora sotto la lente per superare gli ostacoli costituzionali 
Falsissimo

Caso Signorini, via i social a Corona

Cancellati i video da YouTube, eliminati gli account Meta e TikTok 