Corongiu, i due bacini al top 

Il più piccolo dei due invasi di Corongiu sui monti di Sinnai era rimasto completamente a secco negli ultimi due anni. Oggi è pieno, così come il lago superiore, molto più esteso. Una rinascita grazie alle piogge delle ultime settimane, arrivate come una manna dal cielo: i due storici bacini idrici in pochi giorni hanno fatto il pieno.

Il pieno lo hanno fatto da giorni anche i due bacini idrici di "Santu Barzolu” che assicurano l’acqua potabile a Sinnai. «L’invaso più grande è di 240mila metri cubi; quello più a valle, di 40mila metri cubi. «Non succedeva da quattro anni-dice Alberto Cortese, direttore di Acquavitana, che gestisce il servizio idrico a Sinnai. Per il 2026 saremo in grado di soddisfare le esigenze della nostra utenza senza ricorrere al supporto dell’acqua di Abbanoa».

L’acquedotto di Corongiu (capienza oltre quattro milioni di metri cubi) che un tempo garantiva l’acqua a Cagliari e dintorni, oggi approvvigiona solo Burcei attraverso una vecchia condotta sulla montagna che Abbanoa sta sistemando con tecniche innovative e con una spesa di tre milioni. «Il cantiere - spiega il sindaco Simone Monni - riguarda i primi tre chilometri di condotta dal potabilizzatore, devastata dalle grosse perdite d’acqua che spesso e volentieri hanno lasciato il centro abitato di Burcei a secco, tra disagi e proteste degli utenti».

I tre i milioni di euro, Abbanoa li sta spendendo per l’ottimizzazione del sistema di pompaggio degli impianti di Corongiu e Perdaxeddu e per la realizzazione della linea di bypass del primo tratto della condotta di tre, dei nove chilometri di rete che arriva a Burcei. Un intervento di risanamento della vecchia rete con con la tecnica Hose Lining, da realizzare entro marzo.

Fra qualche anno, l'acqua di Corongiu potrebbe essere utilizzata anche dal Consorzio di bonifica per irrigare i campi di Sinnai e di Maracalagonis. Il primo lotto del progetto, finanziato dalla Regione, è in fase di studio da parte Consorzio di bonifica per una spesa di circa tre milioni di euro. Saranno irrigati inizialmente mille ettari di terreno fra i territori comunali di Sinnai e Maracalagonis. Per il futuro non è da escludere che Burcei venga alimentata dal potabilizzatore di Simbiritzi. (ant. ser.)

