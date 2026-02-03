Regole per l’intelligenza artificiale 

Arriva nell’aula del Consiglio regionale la legge sarda sull’intelligenza artificiale: il testo (unificato da più proposte di diverse forze politiche) è all’ordine del giorno della seduta fissata per le 10.30 di oggi. Si tratta della cosiddetta seduta “statutaria”, nel senso che lo Statuto speciale prevede che il Consiglio si riunisca sempre nel primo giorno non festivo di febbraio e ottobre.

La proposta di legge dal titolo “Disposizioni in materia di promozione, sviluppo sostenibile e governance dell’intelligenza artificiale in Sardegna” intende disciplinare un uso corretto dell’IA, che può essere di aiuto per le imprese, le pubbliche amministrazioni e vari altri soggetti, ma richiede una gestione attenta. Non sarà comunque il primo argomento di oggi: la riunione si aprirà con l’esame della legge sul trenino verde e le ferrovie turistiche. L’ordine del giorno prevede poi l’esame delle leggi sui centri estivi, sul Reddito di studio e sul trasferimento al Comune di Gairo delle aree e degli alloggi assegnati dopo l’alluvione del 1951.

