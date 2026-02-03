«Chi sfila coi delinquenti offre margini di impunità»  

Un «innalzamento del livello dello scontro» che per alcuni versi «richiama dinamiche squadristiche e terroristiche» e punta «a compattare la galassia anarco-antagonista e a galvanizzarne gli aderenti». Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dà alla Camera la sua chiave di lettura sugli scontri di sabato a Torino durante il corteo per Askatasuna, il centro sociale «finalmente sgomberato dopo trent’anni di illegalità». Il titolare del Viminale ha attaccato chi, nell'opposizione, «sfila con i delinquenti e offre prospettive di impunità».

Piantedosi ha cominciato il discorso citando le forze dell'ordine ed esprimendo solidarietà a nome di tutto il Governo. Quindi il plauso per il «grande lavoro svolto» che «ha evitato danni ben più gravi, malgrado fossero nei programmi dei manifestanti». Un dispositivo, quello schierato a Torino, rinforzato con oltre un migliaio di agenti dei Reparti mobili di altre città, proprio sulla base delle informative che erano arrivate nei giorni precedenti al Viminale. Il corteo, a cui hanno preso parte esponenti del movimento ProPal «in solidarietà a Mohammed Hannoun», arrestato nell'inchiesta per i finanziamenti ad Hamas, voleva una «resa dei conti con lo Stato democratico», ha detto il ministro. Poi l'attacco a quella che la Pg di Torino, Lucia Musti, ha definito «l'area grigia colta e borghese», politica compresa, che, a suo dire, tollererebbe le violenze degli antagonisti. I disordini, scandisce Piantedosi, «confermano il vero volto di chi occupa abusivamente i centri sociali, talvolta grazie a coperture politiche ben identificabili». Dalle opposizioni, la capogruppo di Iv, Maria Elena Boschi: «Respingiamo con forza ogni equiparazione tra la violenza e la sinistra». E Luana Zanella (Avs): «Un comiziaccio contro pacifici manifestanti e le forze politiche che li sostengono».

