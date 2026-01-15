VaiOnline
San Sperate.
16 gennaio 2026 alle 00:36

Ventenne fuori pericolo dopo lo scontro lungo la Provinciale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lo schianto, poi l’ambulanza e i vigili del fuoco intervenuti per liberare il giovane Fabio Pilia dalla carcassa dell’auto. A distanza di più di 24 ore dall’incidente sulla Provinciale 5 a San Sperate, la dinamica rimane ancora poco chiara, ma dall’ospedale arriva la notizia che il 20enne è fuori pericolo, anche se resta in prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto mercoledì sera, intorno alle 20, sulla Provinciale 5, quella che collega la 130dir in direzione Decimomannu alla Provinciale 4, senza dover passare all’interno del paese. Una strada particolarmente insidiosa vista la mancanza di illuminazione e le curve che impediscono di capire se è in arrivo un’altra auto sulla corsia opposta.

Due le automobili coinvolte, una Fiat Panda e una Citroen Saxo. Il conducente della prima vettura avrebbe riportato lievi ferite. Sulla Saxo invece viaggiava Pilia, di San Sperate, subito risultato più grave. Alcuni automobilisti si sono fermati a dare una mano, l’ambulanza è arrivata in poco tempo, ma il ragazzo era incastrato nell’auto, deformata dopo l’impatto. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Cagliari che hanno liberato il ragazzo e l’hanno affidato ai soccorritori, in codice rosso. Le sue condizioni avevano destato preoccupazione. Ieri in ospedale risultava cosciente, è stato ricoverato in Chirurgia d’urgenza nella mattinata. Oggi dovrebbe essere trasferito in Ortopedia, ma la prognosi rimane riservata. (red. pro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La cerimonia.

Aeroporto “Aga Khan”: la gratitudine di Olbia

l A. Carta, De Roberto
La sentenza

Nomine Asl, il Tar boccia la Giunta

I giudici: Sensi da reintegrare a Sassari, commissariamento illegittimo 
Roberto Murgia
Trasporti

Cessione di Sogaer, avanti contro tutti

La privatizzazione dello scalo di Cagliari: «Conclusione prevista nei prossimi mesi»  
Alessandra Carta
Il focus

«Bistecche e pesce, roba da ricchi»

L’inflazione corre e fra gli scaffali si cerca l’offerta migliore per risparmiare qualcosa 
Sara Marci
Il giuramento

Polizia, scuola in Sardegna per 150 nuovi agenti

Nei prossimi mesi saranno assegnati ai reparti, oltre cento le donne che hanno partecipato al corso 
Valeria Pinna
Viabilità

«Non si bloccherà il cantiere del ponte»

Ma dopo il sequestro della discarica il sindaco tuona: via quell’impresa 
Luigi Almiento
Il caso

Garante della privacy sotto inchiesta: corruzione e peculato

La Guardia di Finanza negli uffici: sequestrati documenti, telefoni e pc 
Il caso

Omicidio Cella, condanne dopo 30 anni

Secondo i giudici la segretaria fu uccisa per gelosia da Anna Lucia Cecere 