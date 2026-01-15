Ventenne fuori pericolo dopo lo scontro lungo la Provinciale 

Lo schianto, poi l’ambulanza e i vigili del fuoco intervenuti per liberare il giovane Fabio Pilia dalla carcassa dell’auto. A distanza di più di 24 ore dall’incidente sulla Provinciale 5 a San Sperate, la dinamica rimane ancora poco chiara, ma dall’ospedale arriva la notizia che il 20enne è fuori pericolo, anche se resta in prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto mercoledì sera, intorno alle 20, sulla Provinciale 5, quella che collega la 130dir in direzione Decimomannu alla Provinciale 4, senza dover passare all’interno del paese. Una strada particolarmente insidiosa vista la mancanza di illuminazione e le curve che impediscono di capire se è in arrivo un’altra auto sulla corsia opposta.

Due le automobili coinvolte, una Fiat Panda e una Citroen Saxo. Il conducente della prima vettura avrebbe riportato lievi ferite. Sulla Saxo invece viaggiava Pilia, di San Sperate, subito risultato più grave. Alcuni automobilisti si sono fermati a dare una mano, l’ambulanza è arrivata in poco tempo, ma il ragazzo era incastrato nell’auto, deformata dopo l’impatto. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Cagliari che hanno liberato il ragazzo e l’hanno affidato ai soccorritori, in codice rosso. Le sue condizioni avevano destato preoccupazione. Ieri in ospedale risultava cosciente, è stato ricoverato in Chirurgia d’urgenza nella mattinata. Oggi dovrebbe essere trasferito in Ortopedia, ma la prognosi rimane riservata. (red. pro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA