Veleno nelle strade: è strage di gatti 

A Ghilarza negli ultimi sei mesi sono oltre trenta i gatti uccisi per avvelenamento. L’ultimo episodio è però quello che ha suscitato più clamore, visto che a morire è stata la gattina adottata dallo staff e dai clienti della Crai a Ghilarza.

Il dolore

Accanto alla cuccia ormai vuota di Angelina i dipendenti del negozio hanno sistemato un cartello per raccontare quel che è successo. «Tre anni fa – si legge - sei entrata timidamente nella vita del nostro supermercato e giorno dopo giorno sei diventata parte della nostra grande famiglia. Con la tua dolcezza hai riempito le nostre giornate, rubando un sorriso a noi e ai tanti clienti che si fermavano anche solo per una carezza. L’altro giorno ci hai lasciato all'improvviso e il vuoto che proviamo è immenso. Fa ancora più male pensare che dietro la tua scomparsa possa esserci l’ombra della cattiveria umana».

L’adozione

«Angelina era arrivata tre anni fa e da allora i bambini si fermavano sempre a giocare con lei e molti clienti acquistavano il cibo da darle. Quando il supermercato era chiuso provvedevano loro ad accudirla. Non crediamo possa essere stata investita: viveva nel parcheggio del market ed era abituata a stare tra le auto – spiegano i dipendenti – Alla fine abbiamo saputo che è stata trovata morta in un giardino vicino. Purtroppo, è stata gettata via senza neanche permetterci di fare indagini per capire come è morta».

L’allarme

Angelina rappresenta solo l’ultimo di un lungo elenco di avvelenamenti. «In un paese civile certe cose non dovrebbero accadere e invece purtroppo ci sono adulti che maltrattano gli animali. Nessuno ha diritto di perpetrare atti di crudeltà su queste anime innocenti. Purtroppo, sono fatti che si verificano di frequente», denuncia Filomena Deriu, medico in pensione. Sulla stessa linea Flavia Carta, che gestisce il rifugio “I miei amici”: «L’inciviltà sta aumentando giorno dopo giorno. In questi mesi ho ricevuto tantissime segnalazioni di gatti scomparsi, di altri trovati avvelenati. Succede sempre, ma questo periodo sono troppi. È fondamentale fare campagne di sterilizzazione non solo per i randagi».

La sindaca

«In Comune non abbiamo ricevuto segnalazioni, in ogni caso è una situazione preoccupante – spiega la sindaca, Eugenia Usai - Ci è stato prospettato di proporre delle campagne di sterilizzazione e in futuro è un’ipotesi che prenderemo in considerazione. In questo momento abbiamo però problemi ancora più urgenti da risolvere».

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