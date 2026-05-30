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Viale Colombo.
31 maggio 2026 alle 00:30

Vandali scatenati nella notte, danneggiate dieci auto 

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Vandali scatenati la scorsa notte. Una decina di auto sono state danneggiate tra via Sarpi, via Ariosto e viale Colombo. I balordi si sono divertiti a spaccare gli specchietti laterali rendendoli inservibili. Un amaro risveglio per i proprietari che sono dovuti correre dal carrozziere per fare risistemare i danni.

Non è la prima volta che gruppi probabilmente di ragazzini annoiati, prendono di mira le auto in sosta. Qualche tempo fa era toccato ad altre auto nella zona di Sant’Antonio e poi ci sono i continui danneggiamenti tra vetri spaccati e specchietti divelti nella zona di Quartello. A questo poi si aggiungono gli incendi dolosi alle auto lasciate in sosta davanti alle abitazioni. L’ultimo martedì scorso quando un veicolo è stata data alle fiamme in via Nigra. Il rogo ha avvolto anche altre due auto vicine e creato danni ad altri due mezzi parcheggiati dal lato opposto della strada.

Ma la lista è lunga con più di una decina di auto date alle fiamme dall’inizio dell’anno, tra cui una in via Polonia e uno scooter in via Palestrina. E spesso questi incendi creano danni anche alle abitazioni davanti a cui le auto sono parcheggiate, come successo appunto in via Nigra dove le fiamme hanno divorato il portoncino e danneggiato gli arredi di una casa.

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