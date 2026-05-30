Cure non urgenti, il 116117 attivo per un milione di sardi 

Entro la fine dell’anno il numero 116117 per le cure mediche non urgenti sarà operativo in tutta la Sardegna. Nei giorni scorsi, dopo che il servizio era già stato attivato dall’Areus nelle Asl di Sulcis Iglesiente, Ogliastra, Nuoro, Oristano e Gallura, è decollato anche nel territorio della Asl di Sassari.

Il numero europeo armonizzato 116117 è a disposizione gratuitamente per i cittadini tutti i giorni, h24, per richiedere assistenza sanitaria non urgente, per informazioni e consigli su servizi sociosanitari, sulle modalità di scelta/revoca dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Inoltre, la centrale è collegata anche a quella dell’emergenza 118 in modo da permettere passaggi rapidi di chiamata se necessario.

«Con questa ulteriore implementazione nella Asl di Sassari, facilitiamo l’accesso ai servizi sanitari e sociali territoriali a circa un milione di sardi», spiega il commissario straordinario di Areus Angelo Maria Serusi. «Si tratta di un servizio importante che si integra con quelli attivi nelle Asl, ricomprendendo anche l’operatività integrata nelle nuove case della comunità, con i servizi per la continuità assistenziale e la consulenza infermieristica fornita dal personale del 116117».

Spiega il project manager del Nea Alessandro Bianchi: «In questa fase, l’avvio nella Asl di Sassari riguarderà 28 postazioni della ex Guardia medica, un bacino di circa 315.460 abitanti che gravitano nei distretti socio sanitari di Sassari, Alghero e Ozieri. Una porta sempre aperta al sistema sanitario regionale grazie alla certezza della risposta in qualsiasi ora della giornata».

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