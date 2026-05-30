Anfiteatro, la lunga attesa di un futuro 

Un viaggio nell’Anfiteatro romano di Cagliari che ha conosciuto i tempi in cui ospitava fino a diecimila spettatori. Oggi il gigante di roccia vive in un limbo di semi-abbandono tra sterpaglie, cunicoli sotterranei ancora inaccessibili, visite ridotte a una breve passerella panoramica e i progetti di rinascita che tardano a partire. Tra i turisti che arrivano da Buoncammino cresce la delusione. C’è chi invoca il “modello Taormina” per far tornare gli spettacoli e chi critica la chiusura parziale del sito. Nel frattempo il Comune pensa al recupero: «I lavori finiranno entro l’estate».

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