VaiOnline
Falconi (Anci): piena disponibilità, il problema non è dare ospitalità ma trovare chi voglia trasferirsi nei nostri paesi
31 maggio 2026 alle 00:32

Todde ai sindaci: trovate alloggi per i medici 

Lettera-appello della presidente ai Comuni in vista dell’apertura delle case di comunità 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un appello ai primi cittadini della Sardegna per trovare alloggi ai medici che andranno a lavorare nelle nuove strutture pronte a decollare. La presidente della Regione e assessora alla Sanità Alessandra Todde ha scritto ai sindaci chiedendo «collaborazione e sensibilità».

Dato «il percorso di rafforzamento dell’assistenza territoriale», con l’attivazione delle case e degli ospedali di comunità – «presidi fondamentali per garantire ai cittadini servizi sanitari di prossimità, continuità assistenziale e una presa in carico integrata dei bisogni di salute» – è «essenziale assicurarne la piena operatività. anche mediante un adeguato supporto logistico ai medici di medicina generale e agli operatori».

Incentivi vari

Insomma, in una fase delicata, e con tutte le difficoltà legate al reclutamento dei camici bianchi – nell’ultimo bando, su 496 sedi carenti le assegnazioni finali, nonostante i sostanziosi incentivi economici, sono state appena 41 – si devono tentare tutte le strade per scongiurare il rischio, denunciato dai sindacati, di aprire solo “scatole vuote”. Così, si invitano gli amministratori comunali a «individuare soluzioni temporanee di ospitalità per i professionisti». Perché, «garantire condizioni di accoglienza adeguate rappresenta un elemento decisivo per favore una presenza stabile» di dottori – spiega la governatrice.

Le soluzioni

Daniela Falconi, presidente dell’Anci, sottolinea: «Noi siamo più che disponibili, ci mancherebbe. Il problema nei nostri paesi dell’interno non è certo quello di trovare una casa ai medici, il problema è trovare i medici che vengano ad abitarci e a svolgere la loro attività. A Fonni, ad esempio, da tempo abbiamo messo a disposizione della Asl un locale, che viene utilizzato gratuitamente come ambulatorio dai medici di medicina generale che accettano di venire. Purtroppo questo non cambia la situazione drammatica in cui viviamo, non ci sono persone disposte a trasferirsi. Credo che sia necessario ragionare su altre soluzioni, ad esempio modificando la legislazione, rendendola più favorevole alla possibilità di far conciliare famiglia e lavoro ai giovani medici».

La sfida

Interviene Ignazio Locci, presidente del Cal: «Quando, anni fa, le autonomie locali hanno avanzato proposte simili alle richieste fatte dalla presidente Todde, non sempre l'ambiente, soprattutto quello dei medici, le ha valutate positivamente. Credo che oggi sia giusto raccogliere la sfida. Per esempio, se per far funzionare la casa della comunità di Sant'Antioco fosse necessario mettere a disposizione alloggi, l'amministrazione comunale sarà disponibile a collaborare. Ovviamente, siano le aziende sanitarie a fare le richieste e ad avviare il dialogo con gli enti locali. Però, le istituzioni regionali e sanitarie non dimentichino che spetta a loro mettere in atto le giuste azioni per incentivare l'arrivo di nuovi medici nelle “zone disagiate”. Non credo che mettere a disposizione gli alloggi sia una strategia che da sola possa risolvere il problema».

Il piano

Nei giorni scorsi la Giunta regionale ha approvato la rimodulazione del Piano operativo regionale della Missione 6 Salute del Pnrr, per garantire il pieno raggiungimento dei target europei sulla sanità territoriale. Il provvedimento rafforza la rete di case e ospedali di comunità attraverso rimodulazioni, overbooking e utilizzo di strutture esistenti, «con l’obiettivo di aumentare servizi e posti letto post-acuzie. La Regione punta così a superare una logica esclusivamente cantieristica, favorendo l’integrazione tra ospedale e territorio».

Con il nuovo piano, la Sardegna avrà 76 case della comunità sul territorio regionale, alcune “hub”, cioè aperte h24 sette giorni su sette, per bacini d’utenza più ampi, con servizi specialistici e assistenza medica e infermieristica, altre “spoke”, più piccole, funzionanti 12 ore al giorno dal lunedì al sabato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Una parte del Consiglio insiste per stanziare i fondi e abbattere l’imposta nei mesi invernali

Caso Ryanair, è scontro politico Sul taglio delle tasse deciderà l’Aula

Pittalis (FI): lo stop di Todde danneggia tutta l’Isola Agus (Progressisti): alla Regione richieste irragionevoli  
Roberto Murgia
L’intervista

«Cos’è l’eleganza? La dignità dei miei nonni»

Vita da supermanager: dalla pubblicità alla Fiat, dall’editoria alla moda. «La fortuna di avere capi che ti stimano» 
Lorenzo Paolini
Mobilità

Sulle strade dell’Isola 110 morti all’anno: dato peggiore d’Italia

Mentre l’Ue chiede di ridurre le vittime in Sardegna numeri sempre più gravi 
Umberto Zedda
Amministrative 2026

Elmas al voto anticipato Fois contro Orrù, resa dei conti a sinistra

L’ex sindaca cerca la riconferma  contro il medico sostenuto anche dal Pd 
Sara Saiu
La visita

Conte lancia la sfida (solitaria) a Meloni

Il leader glissa sul Campo largo. «Il Pnrr? I soldi li abbiamo trovati noi» 
Antonio Masala
Storie di sport

Le medaglie di Udella Jr: «Pugilato? No, grazie Meglio il braccio di ferro»

A 18 anni Francesco ha già vinto tre ori nelle “prove di forza” 
Massimiliano Rais
i due poli

Effetto Comunali, nuovo slancio per FdI

L’analisi di Ipsos Doxa dopo il voto: Vannacci ago della bilancia 