12 febbraio 2026 alle 00:31

Valorizzazione delle biomasse, primo convegno domani a Carbonia 

Domani alle 15.30, la sala conferenze di Sotacarbo (Grande miniera Serbariu, SS 126) ospita la prima delle quattro tappe regionali sulla valorizzazione delle biomasse residuali, agricole e da altre fonti. Il progetto Rse-Università di Cagliari - successivi step il 17 febbraio a Olbia, il 18 a Nuoro e il 24 a Cagliari - coinvolge istituzioni, ricercatori, imprenditori, enti pubblici e privati, comunità locali e portatori di interesse su transizione energetica, efficiente, da rinnovabili, nel rispetto ambientale e nell’essere un’opportunità per il territorio. Aprono i lavori Mario Porcu (amministratore unico Sotacarbo), Marco Borgarello (direttore Rse spa), Manolo Mureddu (assessore Attività produttive, Carbonia). Interventi di Emanuele Cani (assessore regionale all’Industria), Fabrizio Pilo (responsabile scientifico, prorettore Innovazione e territorio UniCa) e Alberto Pettinau (Sotacarbo).

