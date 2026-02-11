VaiOnline
Il decreto.
12 febbraio 2026 alle 00:32

Passa il dl Ucraina E Vannacci scuote  il centrodestra 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La fiducia alla Camera messa dal Governo sul dl Ucraina alla fine passa con 207 sì. Compresi quelli dei tre vannacciani. Gli aiuti a Kiev sono salvi. Ma i fedelissimi dell’ex generale non votano il decreto in sé, che incassa 229 voti a favore, mentre tra i 40 contrari si schierano pure M5S e Avs. Intanto l’esito della giornata fa parlare lo stesso leader di Futuro nazionale: «Da oggi (ieri, ndr) il centrodestra non sarà più lo stesso».

Dunque, Vannacci non rompe del tutto con gli ex alleati. Ma «più che Futurismo di Marinetti è il trasformismo di Giolitti - punge il capogruppo del Carroccio alla Camera, Riccardo Molinari –. Il loro è un buffo tentativo di salvare l'immagine, ma è chiaro che si sono contraddetti». Tra i vannacciani, l’ex leghista Rossano Sasso replica accendendo i riflettori sul «malessere di tanti colleghi» salviniani sull'Ucraina. Quindi lancia un appello alla maggioranza: «Noi ci siamo, però ascoltate». Dal Pd sono netti: Giorgia Meloni «non ha più la maggioranza in politica estera. La stabilità che continua a rivendicare è solo di facciata». Diversa la lettura di Più Europa, con Riccardo Magi: ponendo la questione di fiducia è stata «lasciata una porta aperta all'ingresso dei putiniani in maggioranza, altro che dimostrazione di maggiore responsabilità».

Quanto ai rapporti tra Futuro nazionale e maggioranza, Vannacci ieri ha continuato a pungere. «Salvini era quello che non avrebbe mai lavorato con i 5 Stelle e con Conte, poi ci ha fatto un governo insieme. Il nostro, invece, è un partito di destra vera, fiera, orgogliosa», mentre quella al governo è «slavata». L’ex generale scuote il centrodestra e tiene le porte «aperte» anche a Forza nuova e CasaPound. Tra gli alleati potenziali anche Mario Borghezio e il presidente del Popolo della famiglia, Mario Adinolfi, candidato in Veneto alle Suppletive della Camera, che ha detto: «C'è un dialogo aperto, stiamo discutendo». Nella lista di Vannacci pure lo youtuber anti-borseggiatori Simone Cicalone.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo tragico

Il comandante, i suoi amici e la passione di una vita: il mare

Annullate le feste di Carnevale nelle scuole, il cordoglio del Comune 
Roberto Secci
Ambiente

Un fiume rosso di veleni nel rio Santa Barbara

Tracima la vasca della discarica di Genna Luas: vietato usare quell’acqua per agricoltura e pastorizia 
Stefania Piredda
La legge di iniziativa popolare attende da sedici mesi di cominciare il suo cammino in Consiglio regionale

«Non vogliamo essere una colonia»

Volti e voci della Pratobello 24: la politica dimostri di voler difendere l’Isola 
Alessandra Carta
L’attacco del centrodestra: «Così si va a sbattere»

Le Asl di Cagliari e Olbia ancora senza timone È scontro sulle nomine

L’assessorato non ha un direttore generale: Todde indicherà Schael, ma al Pd non piace 
Roberto Murgia