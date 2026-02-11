VaiOnline
Roma.
12 febbraio 2026 alle 00:32

Sbranato da un rottweiler, due colpevoli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Roma. Due condanne in abbreviato per la coppia proprietaria dei tre rottweiler che l'11 febbraio del 2024 sbranarono un runner 39enne in provincia di Civitavecchia. Lo ha stabilito il gup che ha inflitto un anno di condanna (pena sospesa) ad entrambi per l'accusa di omicidio colposo disponendo anche una provvisionale di 50mila euro. Una decisione che ha scatenato la reazione dei familiari della vittima che parlano di una sentenza che, a loro dire, «legalizza l'omicidio a mezzo cane». «La famiglia come prevedibile non è soddisfatta di questa sentenza: «la legge non considera che chi ha provocato la morte è un assassino», aggiunge l'avvocato Aldo Minghelli, legale della sorella di Paolo Pasqualini. L'aggressione avvenne intorno alle 8 del mattino in un bosco cittadino, una area verde spesso frequentata da runner ma anche da famiglie con bambini. L'uomo venne raggiunto da Apollo, Aron e Aria, cani molossi con un peso che si aggira intorno ai 40 chilogrammi. Una azione simultanea di assoluta ferocia. L'allarme scattò poco dopo ma all'arrivo dei soccorsi per il runner non c'era più nulla da fare. L'uomo, vestito con abbigliamento da corsa, era riverso a terra, in una pozza di sangue. Sul corpo e sul volto profonde lesioni provocate dai morsi dei cani.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo tragico

Il comandante, i suoi amici e la passione di una vita: il mare

Annullate le feste di Carnevale nelle scuole, il cordoglio del Comune 
Roberto Secci
Ambiente

Un fiume rosso di veleni nel rio Santa Barbara

Tracima la vasca della discarica di Genna Luas: vietato usare quell’acqua per agricoltura e pastorizia 
Stefania Piredda
La legge di iniziativa popolare attende da sedici mesi di cominciare il suo cammino in Consiglio regionale

«Non vogliamo essere una colonia»

Volti e voci della Pratobello 24: la politica dimostri di voler difendere l’Isola 
Alessandra Carta
L’attacco del centrodestra: «Così si va a sbattere»

Le Asl di Cagliari e Olbia ancora senza timone È scontro sulle nomine

L’assessorato non ha un direttore generale: Todde indicherà Schael, ma al Pd non piace 
Roberto Murgia