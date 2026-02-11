VaiOnline
12 febbraio 2026 alle 00:33

Pioggia e vento sull’Isola: scatta una nuova allerta meteo 

Il maltempo sembra non concedere tregua. Piogge, temporali e vento colpiscono ancora gran parte della Sardegna e fanno scattare una nuova allerta meteo. Sarà di colore giallo fino alle 18 di oggi per rischio idraulico e idrogeologico nelle aree di Campidano, Sulcis Iglesiente, Sardegna centro occidentale e Logudoro. Lo ha annunciato la Protezione civile che raccomanda, come sempre, la massima prudenza e di limitare gli spostamenti non necessari.

A Cagliari grande attenzione su Pirri. Il Comune consiglia precauzionalmente di evitare di parcheggiare nelle zone più a rischio per gli allagamenti: in via Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, via Italia, via Dolianova, via Sinnai, via Settimo, via Mara, via Donori, via Santorre Di Santarosa, via Confalonieri e via Ampere. L’area di sosta sicura, in cui possono essere spostate le vetture, è quella del parcheggio della piscina comunale di Terramaini, in via Pisano.

Oltre alla pioggia, persistono però le raffiche di vento con una nuova e più marcata intensificazione su tutta l’Isola. I venti saranno forti da nord-ovest, fino a burrasca su ampie aree costiere, e localmente fino a tempesta sulle coste orientali. Si avranno anche nuove mareggiate sulle coste esposte. I fenomeni dovrebbero attenuarsi dalla mattinata di domani.

Le condizioni di maltempo riguardano anche il resto dell’Italia, colpita come la Sardegna dalle perturbazioni atlantiche. In Calabria e in Sicilia è scattata l’allerta arancione, mentre è di colore giallo in Basilicata, Campania, Puglia, Molise, Lazio, Abruzzo e Toscana. Su gran parte delle regioni si prevedono temporali, specie sui rispettivi settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica. Sono attesi inoltre venti da forti a burrasca, con rinforzi di burrasca forte, in Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Basilicata.

