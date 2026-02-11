Caso Petrecca, Rai nel caos: domani sciopero delle firme dei giornalisti 

La segnalazione all'Agcom per violazione della par condicio da parte di Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia in merito ad un servizio di report dell'8 febbraio, chiude una giornata di scontro aperto sulla Rai che si disperde in mille rivoli. La polemica si apre nella mattina di ieri con la riunione della Commissione di Vigilanza che segna la tredicesima fumata nera per il voto del presidente Rai. Nessun presente per la maggioranza. «Con lo stallo che perdura da oltre un anno e l'assoluto immobilismo della Giunta per il Regolamento, ho deciso di procedere con la convocazione dell'Amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi», dice la presidente Barbara Floridia. «La Rai sta colando a picco», gli fanno eco i componenti del Pd nella commissione che ha approvato il regolamento sulla par condicio per la Rai in vista del referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026.

Intanto però ad agitare le acque di Viale Mazzini sono anche il caso Petrecca e la perdita dei diritti di Atp Finals, anche se il ministro Francesco Lollobrigida liquida la polemica sulla telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi da parte del direttore di Rai Sport: «è una polemica che fate voi tra giornalisti». Non la pensano così i giornalisti Rai che, per solidarietà nei confronti dei colleghi della testata sportiva, annunciano per l'intera giornata di venerdì 13 febbraio, uno sciopero delle firme in tutti i tg, gr, nei programmi di informazione della Rai e sul web.

La protesta da Saxa Rubra arriva anche in aula. «Leggiamo che vogliono trasferire Paolo Petrecca a qualche altra direzione, con il rischio di “sputtanare” definitivamente tutta la Rai. Vorremmo sapere perché non si è intervenuti davanti a figuracce internazionali e perché si è permessa la censura di Antonio Scurati», dice il deputato M5S Gaetano Amato.