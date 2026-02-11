Travolti da alberi e insegne: operaio in coma ad Arzachena, un ferito sulla Galtellì-Orosei 

Le forti raffiche di maestrale sono la causa di tre incidenti avvenuti ieri ad Arzachena e Nuoro. Il più grave è stato segnalato nella zona artigianale della cittadina gallurese in tarda mattinata. Un operaio impegnato nella potatura degli alberi cresciuti a ridosso di una linea elettrica è stato schiacciato da un enorme tronco. Le condizioni della vittima, 27 anni, di origine macedone, sono apparse subito gravissime. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, Carabinieri e gli ispettori del lavoro della Asl di Olbia. I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per liberare la vittima e rendere possibili i soccorsi. L’operaio è stato trasferito in elicottero a Sassari e ricoverato in Neurochirurgia, si teme una lesione del midollo spinale. Il paziente è in coma.

La Procura di Tempio ha aperto un fascicolo e sul posto sono iniziati subito gli accertamenti dello Spresal della Asl di Olbia. Si tratta a tutti gli effetti di un incidente sul lavoro. La vittima, stando ai primi risultati dell’inchiesta, è stata travolta dall’albero che stava tagliando. Il pm di turno ha ordinato verifiche sulle modalità di taglio dell’albero e sulla posizione dell’operaio. Le raffiche di vento non sarebbero l’unica causa del drammatico incidente. Sempre ad Arzachena il dipendente di un negozio è stato colpito dall’insegna dell’attività commerciale divelta dal maestrale. Le condizione del commesso non sono gravi, è stato trasferito a Olbia nell’ospedale Giovanni Paolo II per accertamenti.

Nuorese

Se l’è cavata con un trauma cranico e una frattura a una gamba Antonio Luca Pala, nuorese di 58 anni, dipendente dell’Anas, che ieri mattina stava lavorando sulla statale 129 per liberare la carreggiata da un grosso ramo che la ostruiva a causa del forte vento. Durante le operazioni di rimozione, una parte dell’albero ha ceduto improvvisamente, colpendolo alla testa - fortunatamente di striscio - e poi al piede. L’incidente è avvenuto nel tratto tra Galtellì e Orosei. Le condizioni meteo avverse, con raffiche intense, hanno reso impossibile l’intervento dell’elisoccorso: il lavoratore è stato così trasportato in ambulanza all’ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Pala, molto conosciuto in città, fa parte del Coro Ortobene come primo tenore. La strada è rimasta chiusa tutta la notte.

Quella di ieri, è stata una giornata particolarmente impegnativa sul fronte dell’emergenza maltempo. Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro ha lavorato ininterrottamente dalle prime ore del mattino: effettuando decine di interventi. Le aree più colpite sono state la città di Nuoro, l’Ogliastra e la Baronia. La statale 129 è stata temporaneamente chiusa al chilometro 6 per la presenza di alberi sulla carreggiata, così come la statale 125 in località Cala Liberotto, verso Capo Comino. In Baronia disagi anche tra il ponte di Onifai e Orosei, con traffico deviato su percorsi alternativi. Criticità segnalate all’incrocio della bretella per Galtellì e lungo la Provinciale 25, chiusa al traffico. Tantissimi problemi anche a Nuoro città.

Centinaia gli interventi del Comando di Sassari in tutta la Gallura sferzata dal vento, a Olbia sono stati chiusi il parco e i cimiteri cittadini.

