Gioia infinita dallo slittino: due ori all’Italia 

Ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 il medagliere azzurro brilla con quattro ori. In serata ne sono arrivati due, uno dietro l’altro, dallo slittino doppio. A regalare la prima gioia infinita, sulla pista Monti di Cortina, sono state Andrea Voetter e Marion Oberhofer. Poco dopo, nella stessa disciplina, il trionfo per Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner. Oggi è il grande giorno del SuperG, con Federica Brignone e Sofia Goggia che proveranno ad andare a medaglia. A fare il tifo per le azzurre ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

