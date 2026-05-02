Va diritto alla rotonda: motociclista muore sul colpo 

È volato dritto sulla nuova rotonda lungo la statale 387 all’altezza di Serdiana. Andrea Lai, 49 anni, gommista di Quartu, non ha avuto scampo. Dopo aver attraversato la rotonda è finito con la sua Suzuki contro il guard rail, morendo sul colpo. Una tragedia agghiacciante, la moto ha subito preso fuoco.

Immediato l’allarme lanciato da automobilisti di passaggio, nel giro di pochi minuti sono arrivati una ambulanza e i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia Dolianova, dirottati sul posto dalla Centrale operativa. Per il motociclista purtroppo non c’è stato nulla da fare. Su disposizione del magistrato, la salma è stato restituita durante la notte ai familiari per i funerali.

L’inchiesta

Sulle cause dell’incidente stradale mortale si fanno ancora solo ipotesi: un malore del conducente, un guasto meccanico? Sarebbe stato un incidente senza testimoni. Di sicuro senza il coinvolgimento di altri mezzi. Una dinamica apparsa subito chiara ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi di legge. Sul posto anche il capitano Luca Delle Vedove, comandante della Compagnia di Dolianova. Una tragedia su un tratto di strada estremamente pericoloso. Un lungo tratto di rettilineo e una rotonda ancora chiusa sul lato della strada che porta alla zona industriale e che sul lato opposto garantisce invece un nuovo ingresso a Serdiana. Una rotatoria voluta e progettata proprio per mettere in sicurezza la strada ancora da completare. Tanto che è ancora protetta da una recinzione lungo l’intera circonferenza.

L’incidente

L’incidente si è verificato poco prima delle 22 dell’altro ieri: secondo le indagini, Andrea Loi viaggiava da solo sulla sua GSX Suzuki sulla direzione Cagliari. Dopo aver superato la prima rotatoria al bivio per Serdiana e Monastir, il centauro ha proseguito lungo la 387 arrivando subito dopo alla seconda, nuova, rotonda: qui, è successo l’imprevedibile. Con la moto che sarebbe andata dritta, finendo poi sul guard rail che delimita la strada e prendendo fuoco, col motociclista volato sulla carreggiata.

I primi automobilisti sono arrivati dopo pochi secondi, trovandosi di fronte il terribile scenario: le fiamme, la moto e l’uomo immobile a terra. Immediato l’allarme, poi l’arrivo di una pattuglia del Radiomobile di Dolianova in servizio di prevenzione nella zona. I sanitari del 118 si sono a lungo prodigati per rianimare il motociclista, che però era morto probabilmente sul colpo. La strada, quasi al buio, è stata chiusa anche al traffico per evitare altri incidenti e per consentirei rilievi di legge effettuati dai militari di Dolianova.

In piena notte, la salma è stata rimossa e affidata ai familiari. Recuperata anche la moto, la strada è stata riaperta e il traffico che poi ha ripreso a scorrere regolarmente. Sulla tragedia nella mattinata di ieri è stato inoltrato un rapporto in Procura. È questo l’ennesimo incidente mortale sulla Statale 387, trafficatissima soprattutto nel tratto che attraversa il Parteolla e nella prima parte del tracciato da Soleminis verso il bivio di Settimo San Pietro e Monserrato.

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